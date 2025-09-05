বেসিক ব্যাংকের খেলাপি ঋণ আদায় জোরদারের নির্দেশনা চেয়ারম্যানের

বেসিক ব্যাংকের খেলাপি ঋণ আদায় জোরদারের নির্দেশনা চেয়ারম্যানের
রাষ্ট্রমালিকানাধীন বেসিক ব্যাংকের চেয়ারম্যান হেলাল আহমেদ চৌধুরী ব্যাংকের কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি কর্মকর্তাদের ব্যাংকের খেলাপি হয়ে যাওয়া ঋণ আদায় কার্যক্রম জোরদার ও আইনি প্রক্রিয়া গতিশীল করার নির্দেশনা দিয়েছেন। ব্যাংকটির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
সম্প্রতি ব্যাংকের ‘ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভা-২০২৫’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে হেলাল আহমেদ চৌধুরী এ নির্দেশনা দেন। রাজধানীর বিদ্যুৎ ভবনের মুক্তি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ সভায় ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মো. কামরুজ্জামান খান সভাপতিত্ব করেন এবং স্বাগত বক্তব্য দেন।
হেলাল আহমেদ চৌধুরী নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সব নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন ও কর্মক্ষেত্রে নৈতিকতার সর্বোচ্চ মান বজায় রাখার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। তিনি আধুনিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদের উন্নয়ন, উন্নত ও সহজতর গ্রাহকসেবা প্রদান এবং সব শাখাকে লাভজনক করে তোলার মাধ্যমে ব্যাংকের আয় বৃদ্ধির আহ্বান জানান।
অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ছিলেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের যুগ্ম সচিব ও ব্যাংকের পরিচালক শেখ ফরিদ। তিনি বেসিক ব্যাংকের বর্তমান পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে জোর দেন। তিনি বলেন, সরকার এই ব্যাংককে পুনরুদ্ধারে আন্তরিক। কারণ, এটি একসময় অত্যন্ত ভালো ব্যাংক ছিল। সঠিকভাবে পরিচালিত হলে ব্যাংকটি আবার ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হবে।
বেসিক ব্যাংকে পর্যবেক্ষকের দায়িত্বে থাকা বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মো. সিরাজুল ইসলাম ব্যাংকিং খাতের নিরীক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তনের বিষয় তুলে ধরেন। এ ছাড়া তিনি ঝুঁকিভিত্তিক পরিদর্শন (আরবিএস) পদ্ধতি এবং তদারকির মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রমকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার ওপর জোর দেন।
বেসিক ব্যাংকের পরিচালক মো. আব্দুল আহাদ করপোরেট গভর্ন্যান্স, আমানত সংগ্রহ ও খেলাপিদের কাছ থেকে ঋণ পুনরুদ্ধার এবং অর্থঋণ-সংক্রান্ত মামলাগুলোর অগ্রগতি পর্যবেক্ষণে জোর দেন।
ব্যাংকের এমডি ও সিইও মো. কামরুজ্জামান খান সভায় উপস্থিত সব শাখা–উপশাখার প্রধানদের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার সব বিধিবিধান কঠোরভাবে মেনে চলার আহ্বান জানান।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক আবু মো. মোফাজ্জেল ও সুভাষ চন্দ্র দাস; মহাব্যবস্থাপক (জিএম) মো. ইসমাইল, মো. মমিনুল হক, মো. নাসির উদ্দীন, সুমিত রঞ্জন নাথ, মো. হাসান ইমাম, দুলন কান্তি চক্রবর্তী, মো. গোলাম সাঈদ খান, মো. সাইদুর রহমান সোহেল প্রমুখ।