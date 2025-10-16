১ ও ২ টাকার ধাতব মুদ্রা বৈধ, লেনদেনে অনীহা আইনের লঙ্ঘন: বাংলাদেশ ব্যাংক
১ ও ২ টাকার ধাতব মুদ্রা বা কয়েন স্বাভাবিকভাবে লেনদেনের অনুরোধ জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। গতকাল এক বিজ্ঞপ্তিতে তারা জানিয়েছে, কাগুজে নোটের পাশাপাশি ধাতব নোটও বৈধ। ফলে ধাতব নোট লেনদেনে অনীহা প্রকাশ করা প্রচলিত আইনের লঙ্ঘন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, দেশের কোনো কোনো এলাকায় এবং কিছু মানুষের মধ্যে ১ ও ২ টাকার ধাতব নোট ব্যবহারে অনীহা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ধাতব নোট বৈধ বলে এসব নোট লেনদেনে অনীহা প্রকাশ করা দেশের প্রচলিত আইনের লঙ্ঘন। এই বাস্তবতায় বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের সব শ্রেণির মানুষকে এই ধাতব নোট ব্যবহারে উৎসাহিত করেছে।