আজকের বিনিময় হার
আজ রোববার চলতি সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস। দেশের মুদ্রাবাজারে লেনদেন চলছে। আজও দেশের মুদ্রাবাজারে ডলারের দাম কিছুটা বেড়েছে। এ নিয়ে গত সপ্তাহের দুই দিনসহ টানা তিন দিন ডলারের দাম বাড়ল।
গত জুলাই মাসে সামগ্রিকভাবে ডলারের দাম ওঠানামা করেছে। এ মাসেও সেই ধারা অব্যাহত আছে, যদিও মাত্রা কিছুটা কমেছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুসারে, আজ ডলারের সর্বোচ্চ দাম ১২১ দশমিক ৮০ টাকা ও সর্বনিম্ন ১২১ দশমিক ৬৯ টাকা। আজ ডলারের গড় দাম ১২১ দশমিক ৭৩ টাকা।
আজ দেশের মুদ্রাবাজারে বেশির ভাগ প্রধান মুদ্রার দাম বেড়েছে। এই তালিকায় আছে ইউরো, পাউন্ড, ইউয়ান, অস্ট্রেলীয় ডলার ও সিঙ্গাপুরি ডলার। কমেছে কেবল ইয়েন ও রুপির দাম। আজ কোনো মুদ্রার দাম বাড়েনি।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত বৈদেশিক মুদ্রার দামের চেয়ে কিছুটা বেশি দামে খোলাবাজারে বিক্রি হয়। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামার সঙ্গে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের খরচও ওঠানামা করে।