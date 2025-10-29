আজকের বিনিময় হার
আজ বুধবার সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবসে দেশের মুদ্রাবাজারে লেনদেন চলছে। আগের দুই দিন দাম বাড়লেও আজ ডলারের দাম কমেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুসারে, আজ ডলারের সর্বোচ্চ দাম ১২২ দশমিক ৪২ টাকা ও সর্বনিম্ন দাম ১২২ দশমিক ৩২ টাকা। আজ ডলারের গড় দাম ১২২ দশমিক ৩৯ টাকা।
গত জুলাই থেকে চলতি অক্টোবর মাস পর্যন্ত ডলারের দাম ওঠানামা করছে।
আজ দেশের মুদ্রাবাজারে মিশ্র ধারা দেখা যাচ্ছে। প্রধান মুদ্রাগুলোর মধ্যে দাম বেড়েছে ইউয়ান, অস্ট্রেলীয় ডলার ও সিঙ্গাপুরি ডলারের। অপরিবর্তিত আছে রুপি ও ইয়েনের দাম। দাম কমেছে ইউরো ও পাউন্ডের।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত বৈদেশিক মুদ্রার দামের চেয়ে কিছুটা বেশি দামে খোলাবাজারে বিক্রি হয়। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামার সঙ্গে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের খরচও ওঠানামা করে।