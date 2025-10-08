আজকের বিনিময় হার
আজ বুধবার সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবসে দেশের মুদ্রাবাজারে লেনদেন চলছে। আজ দেশের মুদ্রাবাজারে ডলারের দাম কিছুটা বেড়েছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুসারে, আজ ডলারের সর্বোচ্চ দাম ১২১ দশমিক ৮২ টাকা ও সর্বনিম্ন ১২১ দশমিক ৭৯ টাকা। আজ ডলারের গড় দাম ১২১ দশমিক ৮০ টাকা। গত জুলাই থেকে চলতি অক্টোবর মাস পর্যন্ত ডলারের দাম ওঠানামা করছে।
আজ দেশের মুদ্রাবাজারে প্রধান মুদ্রাগুলোর মধ্যে বেশির ভাগের দাম কমেছে। এ তালিকায় আছে ইউরো, পাউন্ড, ইয়েন ও সিঙ্গাপুরি ডলার। দাম বেড়েছে ইউয়ান ও অস্ট্রেলীয় ডলারের। অপরিবর্তিত আছে রুপির দাম।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত বৈদেশিক মুদ্রার দামের চেয়ে কিছুটা বেশি দামে খোলাবাজারে বিক্রি হয়। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামার সঙ্গে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের খরচও ওঠানামা করে।