ব্যাংক

আজকের বিনিময় হার

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা

আজ মঙ্গলবার সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবসে দেশের মুদ্রাবাজারে লেনদেন চলছে। আজ বাজারে ডলারের দাম অপরিবর্তিত আছে। টানা কয়েক দিন ডলারের মূল্যবৃদ্ধির পর আজ ডলারের দাম কমল।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুসারে, আজ ডলারের সর্বোচ্চ দাম ১২২ টাকা ৫৯ পয়সা ও সর্বনিম্ন দাম ১২২ টাকা ২২ পয়সা। আজ ডলারের গড় দাম ১২২ টাকা ৫৫ পয়সা। গত জুলাই থেকে চলতি নভেম্বর পর্যন্ত ডলারের দাম ওঠানামা করছে।

আজ দেশের মুদ্রাবাজারে যেসব মুদ্রার দাম কমেছে, সেগুলো হলো ইউরো, পাউন্ড ও অস্ট্রেলীয় ডলার। অপরিবর্তিত আছে রুপি, ইউয়ান ও ইয়েনের দাম। বেড়েছে কেবল সিঙ্গাপুরি ডলারের দাম।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত বৈদেশিক মুদ্রার দামের চেয়ে কিছুটা বেশি দামে খোলাবাজারে বিক্রি হয়। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামার সঙ্গে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের খরচও ওঠানামা করে।

