আজকের বিনিময় হার
আজ সোমবার সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবস। দেশের মুদ্রাবাজারে লেনদেন চলছে। গতকাল সপ্তাহের প্রথম দিন ডলারের দাম কিছুটা বৃদ্ধির পর আজ কমেছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুসারে, আজ ডলারের সর্বোচ্চ দাম ১২১ দশমিক ৮০ টাকা ও সর্বনিম্ন ১২১ দশমিক ৭০ টাকা। আজ ডলারের গড় দাম ১২১ দশমিক ৭৫ টাকা।
গত জুলাই মাসে সামগ্রিকভাবে ডলারের দাম ওঠানামা করেছে। আগস্ট মাসেও সেই ধারা অব্যাহত ছিল, যদিও মাত্রা কিছুটা কমেছে। চলতি সেপ্টেম্বর মাসেও ডলারের দাম ওঠানামা করছে।
আজ দেশের মুদ্রাবাজারে মিশ্র ধারা দেখা যাচ্ছে। প্রধান মুদ্রাগুলোর মধ্যে আজ দাম বেড়েছে কেবল সিঙ্গাপুরি ডলারের। দাম কমেছে ইউরো, পাউন্ড ও অস্ট্রেলীয় ডলারের। আজ কোনো মুদ্রার দর বাড়েনি। অপরিবর্তিত আছে রুপি ও ইয়েনের দাম।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত বৈদেশিক মুদ্রার দামের চেয়ে কিছুটা বেশি দামে খোলাবাজারে বিক্রি হয়। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামার সঙ্গে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের খরচও ওঠানামা করে।