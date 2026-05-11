ভিসা বন্ডের অর্থ প্রেরণে অনুমতি দিল বাংলাদেশ ব্যাংক
বিদেশি দূতাবাস, হাইকমিশন ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ভিসাপ্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় ভিসা বন্ড ও ফেরতযোগ্য সিকিউরিটি ডিপোজিটের অর্থ বিদেশে পাঠানোর অনুমতি দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।
গতকাল রোববার এক পরিপত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ নির্দেশনা দিয়েছে। এতে বলা হয়, কোনো দেশের ভিসা পাওয়ার শর্ত হিসেবে ভিসা বন্ড বা ফেরতযোগ্য সিকিউরিটি ডিপোজিট জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক হলে অনুমোদিত ডিলার (এডি) ব্যাংকগুলো আবেদনকারীর পক্ষে ওই অর্থ বিদেশে পাঠাতে পারবে।
পরিপত্র অনুযায়ী, ব্যাংকগুলো আবেদনকারীর নামে আন্তর্জাতিক বা ভার্চ্যুয়াল কার্ড ইস্যু করতে পারবে। এসব কার্ডে প্রয়োজনীয় বন্ড বা সিকিউরিটি ডিপোজিটের অর্থ আগাম জমা রাখা যাবে। এ ছাড়া যেসব গ্রাহকের আগে থেকেই আন্তর্জাতিক কার্ড রয়েছে, তাঁদের কার্ডেও ভ্রমণ কোটার আওতায় প্রয়োজনীয় অর্থ পুনরায় জমা করা যাবে। তবে ওই অর্থ শুধু ভিসাসংক্রান্ত কাজে ব্যবহার করতে হবে।
বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছে, সংশ্লিষ্ট দূতাবাস বা কর্তৃপক্ষ বন্ড বা সিকিউরিটি ডিপোজিট ফেরত দিলে তা দ্রুত বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনতে হবে। এ জন্য ব্যাংকগুলোকে আলাদা নিবন্ধন সংরক্ষণ ও ফেরতের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
নির্দেশনায় আরও বলা হয়েছে, এ ধরনের অর্থ পাঠানোর আগে আবেদনকারীর বৈধ পাসপোর্ট, দূতাবাস বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের চাহিদাপত্র, ইনভয়েস বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথি যাচাই করতে হবে। একই সঙ্গে ভিসা আবেদনসংক্রান্ত রেফারেন্স বা স্বীকৃতিপত্রও সংগ্রহ করতে হবে।
এ সুবিধা এক্সপোর্টার্স রিটেনশন কোটা (ইআরকিউ) হিসাব, রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সি ডিপোজিট (আরএফসিডি) হিসাব অথবা এসব হিসাবের বিপরীতে ইস্যুকৃত আন্তর্জাতিক কার্ডের মাধ্যমে নেওয়া যাবে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের এই সিদ্ধান্তের ফলে যেসব দেশে ভিসাপ্রক্রিয়ায় আর্থিক গ্যারান্টি বা নিরাপত্তা আমানত প্রয়োজন হয়, সেখানে বাংলাদেশি আবেদনকারীদের জন্য এ প্রক্রিয়া আরও সহজ হবে।