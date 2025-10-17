কাল শনিবার ব্যাংকের কিছু শাখা খোলা থাকবে
হজ কার্যক্রমের জন্য ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখা কাল শনিবার সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও খোলা রাখার নির্দেশনা দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।
বাংলাদেশ ব্যাংক গতকাল বৃহস্পতিবার এ–সংক্রান্ত একটি নির্দেশনা জারি করেছে। ব্যাংক কোম্পানি আইন অনুযায়ী জারি করা এই নির্দেশনায় বলা হয়েছে, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ২০২৬ সালের হজের নিবন্ধনের অর্থ জমা দেওয়ার সুবিধার্থে ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখা ১৮ অক্টোবর শনিবার খোলা রাখতে হবে।
যতক্ষণ হজের নিবন্ধনের অর্থ জমা দেওয়ার জন্য গ্রাহক থাকবেন, ততক্ষণ অর্থ গ্রহণের প্রয়োজনী ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি পর্যাপ্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে।