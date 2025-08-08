মাস্টারকার্ড ও পিকাবুর সঙ্গে মিলে দুটি ক্রেডিট কার্ড আনল ইবিএল
গ্রাহকদের জীবনযাত্রার চাহিদার কথা মাথায় রেখে মাস্টারকার্ড ও ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম পিকাবুর সঙ্গে দুটি নতুন কো-ব্র্যান্ড ক্রেডিট কার্ড চালু করেছে ইস্টার্ন ব্যাংক। ইবিএল পিকাবু মাস্টারকার্ড টাইটেনিয়াম ক্রেডিট কার্ড ও ইবিএল পিকাবু মাস্টারকার্ড ওয়ার্ল্ড ক্রেডিট কার্ড নামের এই দুটি কার্ড সম্প্রতি ঢাকায় ইবিএলের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উদ্বোধন করা হয়। ইবিএলের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
ইবিএলের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নতুন এ কার্ড ব্যবহারে গ্রাহকেরা বিভিন্ন সুবিধা পাবেন, বিশেষ করে পিকাবু প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের ক্ষেত্রে। টাইটেনিয়াম ক্রেডিট কার্ডধারীরা শূন্য ইস্যুয়েন্স মাশুল, এক হাজার বোনাস স্কাইকয়েন এবং ইবিএল জিপের মাধ্যমে পিকাবু থেকে পণ্য কেনার ক্ষেত্রে তিন মাসের জন্য সুদমুক্ত ইএমআই সুবিধা। আর ওয়ার্ল্ড ক্রেডিট কার্ডধারীরা ৫০ শতাংশ ইস্যুয়েন্স ফি ছাড়, তিন হাজার বোনাস স্কাইকয়েন এবং ইবিএল জিপের মাধ্যমে পিকাবু প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে ক্রয়ের ক্ষেত্রে তিন মাসের সুদমুক্ত ইএমআই সুবিধা পাবেন।
নতুন এই কার্ডের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইবিএলের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ওসমান এরশাদ ফয়েজ, মাস্টারকার্ডের এদেশীয় ব্যবস্থাপক সৈয়দ মোহাম্মদ কামাল, পিকাবুর প্রধান নির্বাহী মরিন তালুকদার প্রমুখ।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, নতুন কার্ডগুলো গ্রাহকদের জন্য ব্যবহারে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য, বিস্তৃত সুবিধা আনয়নের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ এবং শপিং অভিজ্ঞতাকে আরও উপভোগ্য করে তুলবে। পাশাপাশি পিকাবুর মাধ্যমে ইলেকট্রনিকস, হোম অ্যাপ্লায়েন্স, অ্যাকসেসরিজ ও লাইফস্টাইল সামগ্রী কেনার ক্ষেত্রে এক হাজার টাকা পর্যন্ত মূল্যছাড় এবং ৫ শতাংশ পর্যন্ত ক্যাশব্যাক সুবিধা পাবেন কার্ড ব্যবহারকারীরা।
ইবিএলের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ওসমান এরশাদ ফয়েজ বলেন, ‘গ্রাহকদের এমন উদ্ভাবনী কার্ড উপহার দিতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যা তাঁদের জীবনে সত্যিকারের মূল্য সংযোজন ঘটাবে। আজকের দিনের ডিজিটাল-ফার্স্ট গ্রাহকদের জন্য ব্যাংকিংকে আরও বেশি প্রাসঙ্গিক, সুবিধাজনক এবং রিওয়ার্ডিং করার ক্ষেত্রে এটি একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। ’
মাস্টারকার্ডের এ দেশীয় ব্যবস্থাপক সৈয়দ মোহাম্মদ কামাল বলেন, ‘ইবিএল ও পিকাবুর সঙ্গে নতুন কো-ব্র্যান্ড চালু করতে পেরে আমরা রোমাঞ্চিত। নতুন কার্ডগুলো গ্রাহকদের অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য, বিস্তৃত সুবিধা আনয়নের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ এবং শপিং অভিজ্ঞতাকে আরও উপভোগ্য করে তুলবে।’