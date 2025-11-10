ওয়ান ব্যাংকে নতুন এমডির যোগদান, সাউথইস্ট ও সাউথ বাংলায় এ মাসেই নতুন এমডি

ওয়ান ব্যাংকে নতুন এমডির যোগদান, সাউথইস্ট ও সাউথ বাংলায় এ মাসেই নতুন এমডি
বেসরকারি খাতের তিন ব্যাংকের নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) আসছে। ইতিমধ্যে ওয়ান ব্যাংকে যোগ দিয়েছেন নতুন এমডি। সাউথইস্ট ব্যাংক ও সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার অ্যান্ড কমার্স ব্যাংকে (এসবিএসি) নতুন এমডির অনুমোদন দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। তাঁরা চলতি মাসেই যোগ দেবেন। ব্যাংক খাত সূত্রে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।
জানা গেছে, ওয়ান ব্যাংকে এমডি পদে গতকাল রোববার যোগ দিয়েছেন মুহিত রহমান। তিনি বহুজাতিক স্টান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের বাংলাদেশ কার্যক্রমে এমডি হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ২০০৫ সালে তিনি এই ব্যাংকে যোগ দেন। এর আগে ছিলেন আমেরিকান এক্সপ্রেসে। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের বাংলাদেশ কার্যক্রমে একাধিক এমডি রয়েছেন, তবে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) একজন। গত ফেব্রুয়ারিতে ওয়ান ব্যাংকের এমডি মো. মনজুর মফিজের মেয়াদ শেষ হয়। এর পর থেকে পদটি শূন্য ছিল। দেশের আর্থিক খাতে ট্রেজারি বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচিত মুহিত রহমান ব্যাংকটিকে নতুন করে সাজানোর পরিকল্পনা দিয়েছেন বলে জানা গেছে।
এদিকে সাউথইস্ট ব্যাংকের এমডি নুরুদ্দিন মো. ছাদেক হোসেন গত ২৮ জুলাই অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেন। এর আগে চলতি বছরের ৪ মে নুরুদ্দিন মো. ছাদেক হোসেনকে তিন মাসের ছুটিতে পাঠিয়েছিল ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ। পদত্যাগের পর থেকে ব্যাংকটির নতুন এমডি খোঁজা হচ্ছিল। ব্যাংকটির নতুন এমডি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন মো. খালিদ মাহমুদ খান। তিনি মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের অতিরিক্ত এমডি ও প্রধান ব্যবসায় কর্মকর্তা। চলতি মাসেই তিনি ব্যাংকটিতে যোগ দেবেন বলে জানা গেছে।
সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার অ্যান্ড কমার্স ব্যাংকে (এসবিএসি) এমডি হাবিবুর রহমান গত মার্চে পদত্যাগ করেন। এখন এই ব্যাংকের এমডি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন এস এম মইনুল কবির। বর্তমানে তিনি ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের ডিএমডি হিসেবে কর্মরত। তিনিও চলতি মাসেই এমডি পদে যোগ দেবেন।
এদিকে মেঘনা ব্যাংকের পর্ষদে পরিবর্তন হওয়ার পর এমডি কাজী আহ্সান খলিল গত ২৭ জুলাই পদত্যাগ করেন। জানা গেছে, এমডি পদের জন্য একাধিক ব্যাংকের শীর্ষ কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার নেয় পর্ষদ। বেসরকারি খাতের একটি শীর্ষ ব্যাংকের বর্তমান এমডিকে এই পদে নিয়োগ চূড়ান্ত করা হয়েছে বলে জানা গেছে, যা এখন বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। অনুমোদন পেলে নতুন এমডি পাবে মেঘনা ব্যাংক।
জানা গেছে, আরও কয়েকটি ব্যাংকে নতুন এমডি নিয়োগ হবে। কারণ, বর্তমানে এমডি পদে থাকা অনেকের বয়স তখন ৬৫ বছর পূর্ণ হচ্ছে। নির্ধারিত বয়সসীমা পার হলে নতুন এমডি খোঁজা একটি নিয়মিত প্রক্রিয়া।