সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক সুকুক বন্ডে বিনিয়োগ করবে ১০ হাজার কোটি টাকা
শরিয়াহ পদ্ধতিতে সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক থেকে ১০ হাজার কোটি টাকা সংগ্রহ করবে সরকার। এ জন্য ১০ বছর মেয়াদি সুকুক বা ইসলামী বন্ড ছাড়া হচ্ছে। সরকার এই ব্যাংকটিকে ২০ হাজার কোটি টাকা মূলধন দিয়েছে। তার অর্ধেক এই বন্ডে বিনিয়োগ করবে সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক।
এটি নবগঠিত এই ব্যাংকের এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ। এই বিনিয়োগ থেকে বছরে ৯ দশমিক ৭৫ শতাংশ মুনাফা পাবে ব্যাংকটি। গতকাল রোববার বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা প্রথম আলোকে জানান, সম্মিলিত ব্যাংকের জন্য আমানত বিমা তহবিল থেকে ১২ হাজার কোটি টাকার তহবিল পাওয়া গেছে। এ ছাড়া ২০ হাজার কোটি টাকা দিয়েছে সরকার। এ থেকে আমানতকারীদের টাকা দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি ভালো মুনাফা পেতে সরকারের বন্ডে বিনিয়োগ করা হচ্ছে। আশা করা যায়, এই ব্যাংকগুলো আগামী দু–এক মাসের মধ্যে নতুন আমানত পেতে শুরু করবে। তখন আর টাকার চাহিদা হবে না। সে জন্য এই অর্থ থেকে বিনিয়োগ করা হচ্ছে।
বাংলাদেশ ব্যাংক জানায়, ডেপুটি গভর্নর মো. কবির আহাম্মদের সভাপতিত্বে গঠিত শরিয়াহ অ্যাডভাইজরি কমিটি গত বুধ ও বৃহস্পতিবার দুটি সভা করে। এসব সভায় ইজারা পদ্ধতিতে এই সুকুক ইস্যুর বিষয়ে কমিটির সদস্যরা একমত হন। সরকারি কর্মচারীদের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরের নির্মিত সাতটি আবাসন প্রকল্প এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের কিছু সেবায় এই সুকুক বন্ডের অর্থ বিনিয়োগ করা হবে।