হিসাব স্থানান্তর হলেই টাকা তুলতে পারবেন পাঁচ ব্যাংকের গ্রাহকেরা
একীভূত হওয়ার প্রক্রিয়ায় থাকা পাঁচ ইসলামি ব্যাংকের গ্রাহকদের হিসাব নবগঠিত সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকে স্থানান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হলেই পাঁচ ব্যাংকের আমানতকারীরা তাঁদের হিসাব থেকে দুই লাখ টাকা পর্যন্ত তোলার সুযোগ পাবেন। আজ শনিবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।
তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি সূত্র জানায়, ৩০ বা ৩১ ডিসেম্বর থেকে আমানতকারীদের টাকা তোলার সুযোগ দিতে কাজ চলছে। এর আগেই হিসাব স্থানান্তরের প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হবে। পাঁচ ব্যাংকে প্রায় ৬০ লাখ হিসাবধারী রয়েছেন। এ জন্য ব্যাংক আমানত বিমা তহবিল থেকে ১২–১৩ হাজার কোটি টাকা খরচ হবে।
একীভূত হতে যাওয়া পাঁচটি ব্যাংক হলো ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী, ইউনিয়ন, গ্লোবাল ইসলামী ও এক্সিম ব্যাংক। এই ব্যাংকগুলো তারল্যসংকটের কারণে কর্মীদের বেতন দিতে হিমশিম খাচ্ছে এবং গ্রাহকেরাও টাকা তুলতে সমস্যায় পড়ছেন। পাঁচটি ব্যাংকের মধ্যে এক্সিম ব্যাংক ছিল ব্যাংক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকসের (বিএবি) সাবেক চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদারের। বাকি চারটি ছিল চট্টগ্রামের এস আলম গ্রুপের কর্ণধার ও বহুল আলোচিত ব্যবসায়ী সাইফুল আলমের নিয়ন্ত্রণে। তাঁরা দুজনই ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ ছিলেন। এসব ব্যাংকে নামে ও বেনামে তাঁদের শেয়ার রয়েছে, ঋণের সুবিধাভোগীও তাঁরা। এর মধ্যে সব শেয়ার শূন্য করে দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।
বাংলাদেশ ব্যাংকের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, একীভূত প্রক্রিয়ার আওতাভুক্ত পাঁচটি ব্যাংকের আমানতকারীদের ব্যাংক হিসাব নবগঠিত সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকে স্থানান্তরের প্রক্রিয়া প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। আগামী (চলতি) সপ্তাহের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন হলে বিদ্যমান পাঁচটি ব্যাংকের গ্রাহকের ব্যাংক হিসাবের আমানত নবগঠিত সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের হিসাবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থানান্তরিত হবে। এর ফলে আমানতকারীরা তাঁদের বিদ্যমান চেক বইয়ের মাধ্যমে সর্বোচ্চ দুই লাখ টাকা পর্যন্ত উত্তোলনের সুযোগ পাবেন। অবশিষ্ট আমানত (যদি থাকে) তাঁদের ব্যাংক হিসাবে সুরক্ষিত থাকবে এবং উক্ত আমানতের ওপর প্রচলিত হারে মুনাফা প্রদান করা হবে। রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংক হওয়ায় নবগঠিত এ ব্যাংকের ওপর জনগণের আস্থা সৃষ্টি হবে এবং এর ফলে আমানতকারীদের টাকা উত্তোলনের চাহিদা অনেকাংশে কমে আসবে বলে আশা করা যায়।