‘সহজক্যাশে’ লেনদেনে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সতর্কবার্তা

‘সহজক্যাশে’ লেনদেনে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সতর্কবার্তা
সহজক্যাশ লিমিটেডে নিয়োগ বা লেনদেনের বিষয়ে সতর্কবার্তা দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। কারণ, এ নামে কোনো প্রতিষ্ঠানের অনুমতি নেই বা অনুমতির জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকে আবেদন করেনি। আর্থিক লেনদেন করতে পারে, এমন প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন দেওয়ার একমাত্র ক্ষমতা বাংলাদেশ ব্যাংকের। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ নিয়ে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সম্প্রতি একাধিক জাতীয় পত্রিকায় সহজক্যাশ লিমিটেডের নামে প্রকাশিত একটি চাকরির বিজ্ঞাপন বাংলাদেশ ব্যাংকের নজরে এসেছে। ওই বিজ্ঞাপনে বলা হয়, সহজক্যাশ লিমিটেড বর্তমানে প্রাক্-পরিচালন পর্যায়ে রয়েছে এবং মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (এমএফএস) চালুর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন প্রাপ্তির প্রক্রিয়ায় রয়েছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তথাকথিত সহজক্যাশ লিমিটেডের নামে এমএফএস চালুর কোনো আবেদন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত হয়নি। এ ধরনের কোনো এমএফএস চালুর অনুমোদন বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে প্রক্রিয়াধীনও নেই। ওই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোনো ধরনের লেনদেন করা বা প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সচেতন থাকার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।