চেয়ারম্যানের নিয়োগ বাতিলের দাবিতে ইসলামী ব্যাংকের সামনে চলছে বিক্ষোভ

চেয়ারম্যানের নিয়োগ বাতিলের দাবিতে ইসলামী ব্যাংকের সামনে চলছে বিক্ষোভ
পুলিশের বাধায় মানববন্ধন ভন্ডুল হওয়ার পর ইসলামী ব্যাংকের নতুন চেয়ারম্যানের নিয়োগ বাতিলের দাবিতে আবার বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকের গ্রাহক ফোরামের নেতারা চেয়ারম্যানের নিয়োগ বাতিলের পাশাপাশি আরও কিছু দাবি উত্থাপন করেছেন।
সমাবেশে ইসলামী ব্যাংক গ্রাহক ফোরামের সভাপতি নুরুন নবি মানিক বলেন, নতুন চেয়ারম্যানের নিয়োগ বাতিল করতে হবে। পাশাপাশি আগের এমডি ওমর ফারুককে ফিরিয়ে আনতে হবে।
বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তারা এস আলম গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাইফুল আলমকে ফিরিয়ে এনে বিচার নিশ্চিত করার পাশাপাশি পাচার করা টাকা ফিরিয়ে আনার দাবি জানান। এ ছাড়া ইসলামী ব্যাংকে চেয়ারম্যান পদে খুরশীদ আলমকে নিয়োগ দেওয়ায় গভর্নর মোস্তাকুর রহমানের পদত্যাগ দাবি করেন।
ঈদের আগে শেষ কর্মদিবসে ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম জুবায়দুর রহমান পদত্যাগ করেন। বাংলাদেশ ব্যাংক তাঁকে ইসলামী ব্যাংকের স্বতন্ত্র পরিচালক পদে নিয়োগ দিয়েছিল। একই দিন রাত ৯টায় সাবেক ডেপুটি গভর্নর মো. খুরশীদ আলমকে ইসলামী ব্যাংকের নতুন চেয়ারম্যান নিয়োগ দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক।
ব্যাংকটির কর্মকর্তারা জানান, এর প্রতিবাদে ঈদের ছুটির মধ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে কর্মসূচি পালন করে আসছে ইসলামী ব্যাংক গ্রাহক ফোরামের ব্যানারে কিছু নাগরিক। এর ধারাবাহিকতায় আজকের সমাবেশ আহ্বান করা হয়।