আজকের বিনিময় হার
আজ বুধবার সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবসে দেশের মুদ্রাবাজারে লেনদেন চলছে। আজ ডলারের দাম আবার বেড়েছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুসারে, আজ ডলারের সর্বোচ্চ দাম ১২২ দশমিক ২৫ টাকা ও সর্বনিম্ন ১২২ টাকা। আজ ডলারের গড় দাম ১২২ দশমিক ০৬ টাকা। গত জুলাই থেকে চলতি অক্টোবর মাস পর্যন্ত ডলারের দাম ওঠানামা করছে।
আজ দেশের মুদ্রাবাজারে প্রধান মুদ্রাগুলোর মধ্যে দাম বেড়েছে ইউয়ানের। আর কমেছে ইউরো, পাউন্ড, অস্ট্রেলীয় ডলার, সিঙ্গাপুরি ডলারের। অপরিবর্তিত আছে ভারতীয় রুপি ও জাপানের ইয়েন।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত বৈদেশিক মুদ্রার দামের চেয়ে কিছুটা বেশি দামে খোলাবাজারে বিক্রি হয়। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামার সঙ্গে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের খরচও ওঠানামা করে।