ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা

নির্বাচন পর্যন্ত অপরিহার্য না হলে বিদেশ যেতে পারবেন না ব্যাংকাররা

বাণিজ্য ডেস্ক
বাংলাদেশ ব্যাংক

আগামী জাতীয় নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত দেশের ব্যাংক কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা বিদেশ ভ্রমণে যেতে পারবেন না। আজ এক পরিপত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছে, ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা থেকে শুরু করে অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী বিদেশ ভ্রমণে যেতে পারবেন না।

পরিপত্রে অবশ্য বলা হয়েছে, অপরিহার্য কারণে বিদেশ ভ্রমণ করা যাবে। ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১-এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এই নির্দেশনা জারি করা হয়েছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এই নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত জুন মাস শেষে দেশে তফসিলি ব্যাংক ছিল ৬১টি। এই ৬১টি ব্যাংকের এমডি, সিইও থেকে শুরু করে সব কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য নির্দেশনা প্রযোজ্য হবে। এর আগেও সময়-সময় ব্যাংকারদের বিদেশ যাত্রার বিষয়ে বিভিন্ন নির্দেশনা দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। কখনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, আবার তা শিথিলও করা হয়েছে। এবার নির্বাচনের কারণে এই নির্দেশনা দিল বাংলাদেশ ব্যাংক।

অপরিহার্য কারণ বলতে সাধারণত চিকিৎসা, তীর্থযাত্রা ও জরুরি দাপ্তরিক প্রয়োজন বোঝানো হয়।

