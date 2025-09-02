স্টার্টআপে অর্থায়নে নতুন ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানি হচ্ছে

স্টার্টআপে অর্থায়নে নতুন ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানি হচ্ছে
প্রযুক্তিনির্ভর নতুন ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ বা স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠানকে অর্থায়নে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানি গঠন করবে বাংলাদেশ ব্যাংক। এই কোম্পানির ভেঞ্চার তহবিল থেকে অভিনব ও বৈচিত্র্যপূর্ণ উদ্যোগগুলোতে বিনিয়োগ করা হবে। যাতে এসব উদ্যোগ সহজেই সফলতার দিকে এগিয়ে যেতে পারে।
স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থায়ন সমস্যার সমাধানে এই ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানি গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। নতুন এই কোম্পানি গঠন করা হলে তাতে ৬৫০ কোটি টাকা মূলধন জোগান দেবে বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো মিলে। আজ মঙ্গলবার বাংলাদেশ ব্যাংকে অনুষ্ঠিত এক সভায় ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানি গঠনের বিষয়ে আলোচনা হয়। এর আগে গত জুলাইয়ে এক প্রজ্ঞাপনে বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছিল, স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠানগুলোতে মূলধন হিসেবে আর্থিক বিনিয়োগ সহজতর করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক একটি ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। উক্ত ভেঞ্চার ক্যাপিটাল প্রতিষ্ঠানে ব্যাংকগুলো তাদের স্টার্টআপ তহবিলে রক্ষিত অর্থ মূলধন হিসেবে বিনিয়োগ করবে, যা ব্যাংকগুলোর আর্থিক বিবরণীতে মূলধন বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচিত হবে।
জানা যায়, ইতিমধ্যে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানি গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এর অংশ হিসেবে আজ কয়েকটি ব্যাংকের সঙ্গে সভা করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। সভায় আগামী তিন থেকে চার মাসের মধ্যে কোম্পানি গঠন করে কার্যক্রম শুরুর বিষয়ে মত দিয়েছে বেশির ভাগ ব্যাংক।
সভা শেষে অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশের (এবিবি) চেয়ারম্যান মাসরুর আরেফিন বলেন, ‘আমরা স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেওয়ার চেষ্টা করেছি, তবে সেটা খুব বেশি সফল হয়নি। এখন নতুন নতুন খাতে অভিনব উদ্যোগ আসছে। বিশেষ করে কৃষি ও প্রযুক্তি খাতে। ব্যাংক থেকে ঋণ দিতে গেলে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়, এ জন্য অনেক স্টার্টআপ উদ্যোক্তা ঋণ পান না। এ জন্য ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানি গঠন করা হচ্ছে।’
মাসরুর আরেফিন সাংবাদিকদের আরও জানান, বাংলাদেশ ব্যাংক ও ব্যাংকগুলোর সম্মিলিত তহবিলের ৬৫০ কোটি টাকা হবে এই প্রতিষ্ঠানের মূলধন। বাংলাদেশ ব্যাংকের পাশাপাশি চার ব্যাংকের প্রতিনিধি এই প্রতিষ্ঠানের পর্ষদে থাকবেন। বাংলাদেশ ব্যাংকে হবে কোম্পানিটির কার্যালয়। ভেঞ্চার ক্যাপিটাল তহবিল থেকে ঋণ দেওয়া হবে না। যাঁরা অভিনব উদ্যোগ নিয়ে আসবেন, তাঁদের প্রকল্পে মূলধন হিসেবে বিনিয়োগ করা হবে। কখনো মুনাফায় গেলে তখন সেই উদ্যোগ থেকে বের হয়ে আসবে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল। এটাই বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত পন্থা। আগামী তিন থেকে চার মাসের মধ্যে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানি গঠন হয়ে যাবে। এরপর উদ্যোক্তারা এই প্রতিষ্ঠান থেকে বিনিয়োগ পাবে।
জানা গেছে, ভেঞ্চার ক্যাপিটালে ৫০০ কোটি টাকা জোগান দেবে বাংলাদেশ ব্যাংক। ব্যাংকগুলোর মুনাফার ১ শতাংশ অংশ দিয়ে গঠন হবে আরেকটি তহবিল, যা ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানিতে মূলধন হিসেবে যাবে। এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় বিনিয়োগ কমিটি ও উপদেষ্টা কমিটি থাকবে। এতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাশাপাশি বেসরকারি ব্যাংক ও খাত–সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিরা থাকবেন।