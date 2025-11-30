আজকের বিনিময় হার
আজ রোববার সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবসে দেশের মুদ্রাবাজারে লেনদেন চলছে। আজও বাজারে ডলারের দাম কিছুটা কমেছে। টানা কয়েক দিন ডলারের মূল্যবৃদ্ধির পর গত সপ্তাহের বুধবার ডলারের দাম কমে। আজ সপ্তাহের প্রথম দিন সেই ধারাবাহকিতা বজায় আছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুসারে, আজ ডলারের সর্বোচ্চ দাম ১২২ টাকা ৩৫ পয়সা ও সর্বনিম্ন দাম ১২২ টাকা ১৭ পয়সা। আজ ডলারের গড় দাম ১২২ টাকা ২৬ পয়সা। গত জুলাই থেকে চলতি নভেম্বর পর্যন্ত ডলারের দাম ওঠানামা করছে।
আজ দেশের মুদ্রাবাজারে মিশ্রধারা দেখা যাচ্ছে। যেসব মুদ্রার দাম বেড়েছে, তার মধ্যে আছে অস্ট্রেলীয় ডলার ও ইউয়ান। দাম কমেছে ইউরো, পাউন্ড ও রুপির। অপরিবর্তিত আছে ইয়েনের দাম।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত বৈদেশিক মুদ্রার দামের চেয়ে কিছুটা বেশি দামে খোলাবাজারে বিক্রি হয়। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামার সঙ্গে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের খরচও ওঠানামা করে।