আজকের বিনিময় হার
আজ বুধবার সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবসে দেশের মুদ্রাবাজারে লেনদেন চলছে। বিজয় দিবস উপলক্ষে গতকাল ছুটি ছিল। গত সপ্তাহে কয়েক দিনের মতো আজও ডলারের দাম অপরিবর্তিত আছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুসারে, আজ ডলারের গড় দাম ১২২ টাকা ২৯ পয়সা। গত জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ডলারের দাম ওঠানামা করছে।
আজ দেশের মুদ্রাবাজারে যেসব মুদ্রার দাম বেড়েছে, সেগুলো মধ্যে আছে ইউরো, পাউন্ড, ইয়েন, ইউয়ান, সিঙ্গাপুরি ডলার। আর দাম কমেছে অস্ট্রেলীয় ডলার। অপরিবর্তিত আছে ভারতীয় রুপির দাম।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত বৈদেশিক মুদ্রার দামের চেয়ে কিছুটা বেশি দামে খোলাবাজারে বিক্রি হয়। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামার সঙ্গে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের খরচও ওঠানামা করে।