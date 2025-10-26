আজকের বিনিময় হার
আজ রোববার সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবসে দেশের মুদ্রাবাজারে লেনদেন চলছে। আজও ডলারের দাম বেড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুসারে, আজ ডলারের সর্বোচ্চ দাম ১২২ দশমিক ৭০ টাকা ও সর্বনিম্ন ১২২ দশমিক ৫৫ টাকা। আজ ডলারের গড় দাম ১২২ দশমিক ৬২ টাকা। গত জুলাই থেকে চলতি অক্টোবর মাস পর্যন্ত ডলারের দাম ওঠানামা করছে।
আজ দেশের মুদ্রাবাজারে প্রধান মুদ্রাগুলোর মধ্যে দাম বেড়েছে ইউরো, পাউন্ড, ভারতীয় রুপি, ইউয়ান, অস্ট্রেলীয় ডলার, সিঙ্গাপুরি ডলার। অপরিবর্তিত আছে জাপানের ইয়েনের দাম।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত বৈদেশিক মুদ্রার দামের চেয়ে কিছুটা বেশি দামে খোলাবাজারে বিক্রি হয়। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামার সঙ্গে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের খরচও ওঠানামা করে।