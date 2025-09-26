রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংক
কাজ ভালো করলে ৩ মাসের মূল বেতনের সমান ভাতা
পারফরম্যান্স বা কর্মনৈপুণ্য ভালো হলে তিন মাসের বেসিক বা মূল বেতনের সমান উৎসাহ বোনাস বা উৎসাহ ভাতা পাবেন রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক, তফসিলি বিশেষায়িত ব্যাংক, অ-তফসিলি বিশেষায়িত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা। এ জন্য নির্ধারিত পাঁচটি সূচকে কর্মীদের পারফরম্যান্স মূল্যায়ন করা হবে।
অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ থেকে এ বিষয়ে নতুন একটি নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার এটি প্রজ্ঞাপন আকারে প্রকাশ করা হয়। এতে বলা হয়েছে, বিদ্যমান উৎসাহ বোনাস প্রদান নির্দেশিকা যুগোপযোগী করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয় প্রতীয়মান হওয়ায় নতুন এ নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়, রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক, তফসিলি বিশেষায়িত ব্যাংক, অ-তফসিলি বিশেষায়িত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করে সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে। কীভাবে সূচক পরিমাপ করা হবে, তার নমুনা ছকও দেওয়া হয়েছে। উৎসাহ বোনাস দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমের প্রকৃতি বিবেচনায় গ্রুপভিত্তিক মূল্যায়ন সূচক ও ভার নির্ধারণ করা হয়েছে।
নির্ধারিত সূচকে পারফরম্যান্স মূল্যায়নে মোট ৪০ নম্বরের কম হলে কোনো উৎসাহ বোনাস দেওয়া হবে না। কোনো ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানের অবলোপনকৃত ঋণ না থাকলে সে সূচকে শূন্য নম্বর পাবে। তবে অন্য সূচকের নম্বর ১০০-এ রূপান্তর করে মোট নম্বর নির্ধারণ করা হবে। মোট প্রাপ্ত নম্বর ৪০-৪৯ হলে ১টি, ৫০-৫৯ হলে ১ দশমিক ৫টি, ৬০-৬৯ হলে ২টি, ৭০-৭৯ হলে ২ দশমিক ৫টি এবং ৮০ বা তার বেশি হলে সর্বোচ্চ ৩টি উৎসাহ বোনাস দেওয়া হবে। আর্থিক হিসাব বছরের শেষ মাসের মূল বেতন হবে একটি উৎসাহ বোনাসের ভিত্তি। ফলে ভালো পারফরম্যান্সে কর্মীরা তিন মাসের মূল বেতনের সমান ভাতা পাবেন।
নির্দেশনা অনুযায়ী, রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে উৎসাহ বোনাস দেওয়া হবে। বিশেষায়িত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে পরিচালনা পর্ষদের সুপারিশের ভিত্তিতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অনুমোদন নিতে হবে। কোনো তফসিলি ব্যাংক আমানত গ্রহণ কার্যক্রম শুরু না করা পর্যন্ত অ-তফসিলি বিশেষায়িত ব্যাংক ক্যাটাগরিতে কর্মীরা উৎসাহ বোনাস পাবেন। এ ছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠান কোনো বছরে উৎসাহ বোনাস প্রাপ্য না হলেও বিশেষ কোনো অর্জন থাকলে আবেদন করতে পারবে। বিষয়টি বিবেচনা করবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ।
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, নতুন কর্মীদের চাকরির বয়স কমপক্ষে ছয় মাস হলে তাঁরা উৎসাহ ভাতা পাবেন। অবসরে যাওয়া কিংবা পদত্যাগ করা কর্মীরাও চাকরিকাল অনুযায়ী আনুপাতিক হারে সুবিধা পাবেন। চাকরিচ্যুত বা সাময়িকভাবে বরখাস্ত হওয়া কর্মীদেরও শেষ কর্মদিবস পর্যন্ত উৎসাহ ভাতার জন্য বিবেচনা করা হতে পারে।