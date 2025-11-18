আজকের বিনিময় হার
আজ মঙ্গলবার সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবসে দেশের মুদ্রাবাজারে লেনদেন চলছে। আজও বাজারে ডলারের দাম কিছুটা বেড়েছে। গত সপ্তাহের মতো চলতি সপ্তাহেও ডলারের মূল্যবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা বজায় আছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুসারে, আজ ডলারের সর্বোচ্চ দাম ১২২ টাকা ৫৯ পয়সা ও সর্বনিম্ন দাম ১২২ টাকা ৫২ পয়সা। আজ ডলারের গড় দাম ১২২ টাকা ৫৫ পয়সা। গত জুলাই থেকে চলতি নভেম্বর পর্যন্ত ডলারের দাম ওঠানামা করছে।
আজ দেশের মুদ্রাবাজারে বেশির ভাগ মুদ্রার দাম কমেছে। মূল্যহ্রাসের তালিকায় আছে ইউরো, পাউন্ড, ইউয়ান, ইয়েন, অস্ট্রেলীয় ডলার ও সিঙ্গাপুরি ডলার। আজ কোনো মুদ্রার দাম কমেনি। অপরিবর্তিত আছে কেবল রুপির দাম।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত বৈদেশিক মুদ্রার দামের চেয়ে কিছুটা বেশি দামে খোলাবাজারে বিক্রি হয়। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামার সঙ্গে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের খরচও ওঠানামা করে।