১ থেকে ৭ নভেম্বর সিটি ব্যাংকের অ্যামেক্স মেম্বার উইক
সিটি ব্যাংক বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ‘অ্যামেক্স মেম্বার উইক’ আয়োজন করছে। আগামী ১ থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে এ আয়োজন। সপ্তাহব্যাপী এই উদ্যাপনে আমেরিকান এক্সপ্রেস (অ্যামেক্স) কার্ডধারীদের জন্য থাকছে বিশেষ সুবিধা, আকর্ষণীয় অফার ও এক্সক্লুসিভ প্রমোশন।
এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে সিটি ব্যাংক। এতে বলা হয়, অ্যামেক্স মেম্বার উইকের মাধ্যমে সিটি ব্যাংক দেশের অ্যামেক্স কার্ডধারীদের দৈনন্দিন খরচের অভিজ্ঞতাকে আরও আনন্দময় ও ফলপ্রসূ করতে চায়।
সিটি ব্যাংক জানায়, সপ্তাহজুড়ে শপিং, খাওয়াদাওয়া, ইলেকট্রনিকস, এন্টারটেইনমেন্ট, জুয়েলারি, বিউটি স্যালন ও ফার্নিচারের মতো দেশের বিভিন্ন জনপ্রিয় মার্চেন্ট ক্যাটাগরিতে আমেরিকান এক্সপ্রেস কনজ্যুমার ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারকারীরা ২০ শতাংশ পর্যন্ত ক্যাশব্যাক সুবিধা উপভোগ করতে পারবেন। এই অফার দেশের সব কটি প্রধান শহরে কার্যকর থাকবে।
অ্যামেক্স মেম্বার উইকের অংশ হিসেবে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) ব্যবহারকারীদের জন্যও সিটি ব্যাংক এনেছে বিশেষ সুবিধা। অ্যামেক্স কার্ড ব্যবহার করে এমএফএস ওয়ালেটে অর্থ যোগ করলে মিলবে বোনাস মেম্বারশিপ রিওয়ার্ড পয়েন্ট ও বিশেষ ক্যাশব্যাক সুবিধা।
এ ছাড়া মার্চেন্ট পার্টনারদের জন্য সিটি ব্যাংক চালু করছে একটি ‘মার্চেন্ট ইনসেনটিভ প্রোগ্রাম’। এর মাধ্যমে মোটরবাইক, ইলেকট্রনিকস ও মোবাইল ফোন ক্যাটাগরির সেরা পারফর্মিং মার্চেন্টদের বিশেষভাবে স্বীকৃতি ও পুরস্কৃত করা হবে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সিটি ব্যাংক দেশে আমেরিকান এক্সপ্রেস লাইসেন্সধারী একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে গ্রাহকদের জন্য বিশ্বমানের পেমেন্ট সলিউশন ও উন্নত সুবিধা প্রদান করছে। বর্তমানে ব্যাংকটি দেশের কার্ড ব্যবসায়ে শীর্ষস্থানীয় অবস্থানে রয়েছে। পাশাপাশি ক্রমাগত উদ্ভাবন ও উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রাহকদের ব্যাংকিং অভিজ্ঞতাকে আরও উন্নত করছে।