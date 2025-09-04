ব্যাংক

ফেডারেল ইনস্যুরেন্সের ৩৭তম বার্ষিক সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা

ফেডারেল ইনস্যুরেন্স পিএলসি ২০২৪ সালের শেয়ারধারীদের জন্য ১০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ অনুমোদন করেছে। কোম্পানির ৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় কোম্পানির ২০২৪ সালের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী ও পরিচালনা পর্ষদের প্রতিবেদন অনুমোদনের পাশাপাশি ব্যবসা সম্প্রসারণ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়। ফেডারেল ইনস্যুরেন্স এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানায়।

সম্প্রতি ঢাকার আইডিবি ভবনের মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি মিলনায়তনে ফেডারেল ইনস্যুরেন্সের বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কোম্পানির চেয়ারম্যান এনামুল হক। সভায় পাবলিক শেয়ারধারীদের মধ্য থেকে আবরারুল হক ও হাসিনা বানু পরিচালক নির্বাচিত হন। বার্ষিক সভা সঞ্চালনা করেন সহকারী ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও কোম্পানি সচিব শেখ মোহাম্মদ আনোয়ার উদ্দিন।

সভায় কোম্পানির চেয়ারম্যান এনামুল হক বলেন, ‘গ্রাহকসেবার মান বজায় রাখা ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর মাধ্যমে আমরা দেশের বিমা খাতে আরও শক্ত অবস্থান তৈরি করতে চাই।’

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ফেডারেল ইনস্যুরেন্স জানায়, শেয়ারধারীরা ইউক্রেন-রাশিয়া ও ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধ, দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন-পরবর্তী বৈশ্বিক মন্দার প্রভাবেও কোম্পানির পারফরম্যান্স ও ধারাবাহিকভাবে নগদ লভ্যাংশ প্রদান করায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। শেয়ারধারীরা কোম্পানির আর্থিক ফলাফল ও সামগ্রিক কার্যক্রমে সন্তুষ্টি প্রকাশ এবং ভবিষ্যতেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

সভায় ফেডারেল ইনস্যুরেন্সের ভাইস চেয়ারম্যান ইলিয়াস সিদ্দিকী; নির্বাহী ও বিনিয়োগ কমিটির চেয়ারম্যান জয়নুল আবেদীন জামাল; অডিট কমিটির চেয়ারম্যান মো. মাহাফুজুর রহমান; নমিনেশন ও রিমিউনারেশন কমিটির চেয়ারম্যান মো. রফিকুল ইসলাম; ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান মো. গিয়াস উদ্দিন; পরিচালক মোরশেদুল শফি, তাহরির নাওয়াজ, তৌফিকুল ইসলাম চৌধুরী, তৌহিদুল আলম, মমতাজ বেগম, হাসিনা বানু, আবরারুল হক ও জিয়া উদ্দিন; নিরপেক্ষ পরিচালক বেগম আবেদা আকতার; বিকল্প পরিচালক সৈয়দ আমজাদ হোসেন ও রাশেদা বেগম; মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ এম এম মহিউদ্দিন চৌধুরী এবং সিএফও মাসুদ হোসাইন উপস্থিত ছিলেন।

