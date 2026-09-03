ব্যাংক

রাকাব ও হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্সে নতুন এমডি নিয়োগ দিল সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
মেহের সুলতানা ও কাজী আব্দুর রহমান।

সরকারি মালিকানাধীন বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স করপোরেশন ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের (রাকাব) নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগ দিয়েছে সরকার। অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স করপোরেশনে এমডি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন মেহের সুলতানা। তিনি বর্তমানে কর্মসংস্থান ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শেষে হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্সে কর্মজীবন শুরু করেন।

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের এমডি করা হয়েছে কাজী আব্দুর রহমানকে। তিনি বর্তমানে জনতা ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) হিসেবে কর্মরত আছেন। রূপালী ব্যাংকের মাধ্যমে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন।

এর আগে গতকাল বুধবার রাষ্ট্রমালিকানাধীন তিন ব্যাংকের এমডির চুক্তির মেয়াদ বাতিল করে সরকার। এগুলো হলো অগ্রণী ব্যাংক, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড (বিডিবিএল) ও বেসিক ব্যাংক। চিঠি দিয়ে জানানো হয়, অগ্রণী ব্যাংকের এমডি মো. আনোয়ারুল ইসলাম, বিডিবিএলের এমডি মো. জসীমউদ্দিন ও বেসিক ব্যাংকের এমডি মো. কামরুজ্জামান খানের সঙ্গে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের অবশিষ্ট মেয়াদ বাতিলের জন্য সরকার সম্মতি দিয়েছে।

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