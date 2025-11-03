ডিজিটাল ব্যাংকের আবেদন করেছে আকিজ রিসোর্স
ডিজিটাল ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য আবেদনের সময় শেষ হয়েছে গতকাল রোববার। ‘মুনাফা ইসলামিক ডিজিটাল ব্যাংক পিএলসি’ নামে ডিজিটাল ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে আবেদন করেছে আকিজ রিসোর্স লিমিটেড। আবেদনটি বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগে জমা দেন আকিজ রিসোর্সের চিফ ডিজিটাল অ্যান্ড ইনোভেশন অফিসার মো. ফিরোজ কবির। এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এই উদ্যোগের মাধ্যমে আকিজ রিসোর্স বাংলাদেশের আর্থিক খাতে ডিজিটাল ব্যাংকিংয়ের এক নতুন যুগের সূচনা করতে চায়। যেখানে ব্যাংকিং মানে শুধু প্রযুক্তি নয়, বরং মানুষের হাতে আর্থিক অধিকার তুলে দেওয়া। এ বিষয়ে ফিরোজ কবির বলেন, ‘ডিজিটাল ব্যাংক এমন একটি প্ল্যাটফর্ম হবে, যেখানে প্রত্যেক মানুষ, প্রতিটি স্বপ্ন এবং প্রতিটি সম্ভাবনা সংযুক্ত হবে প্রযুক্তির মাধ্যমে। আমরা এমন একটি বাংলাদেশ গড়তে চাই, যেখানে আর্থিক সেবা সবার নাগালে থাকবে, শুধু কিছু মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।’
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আকিজ রিসোর্স গ্রুপের কর্ণধার শেখ জসিম উদ্দিন বিশ্বাস করেন, এই প্রকল্প দেশের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তিনির্ভর ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে। তিনি আরও আশা প্রকাশ করেন, আকিজ রিসোর্সের মতো একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান এই যাত্রার অংশ হয়ে বাংলাদেশের আপামর জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।