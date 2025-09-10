১ বিলিয়ন ডলার প্রবাসী আয় এল ৯ দিনে

১ বিলিয়ন ডলার প্রবাসী আয় এল ৯ দিনে
চলতি মাসেও প্রবাসী আয়ের ধারা অব্যাহত আছে। প্রথম ৯ দিনে দেশে এক বিলিয়ন ডলারের (১০১ কোটি ৮০ লাখ ডলার) বেশি রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় এসেছে। আজ বুধবার বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বৈধ পথে প্রবাসী আয় আসা বেড়েছে। এ ছাড়া কিছুদিন ধরেই ডলারের দাম ওঠানামা করছে। এই সুযোগ নিতে পারেন অনেকে।
বাংলাদেশ ব্যাংক জানায়, সেপ্টেম্বরের ৯ দিনে ১০১ কোটি ৮০ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স এসেছে, যা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ১৮ কোটি ৫০ ডলার বেশি। গত বছরের ওই সময়ে রেমিট্যান্স আসার পরিমাণ ছিল ৮৩ কোটি ৩০ লাখ ডলার।
চলতি (২০২৫-২৬) অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাই থেকে ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আয় এসেছে ৫৯১ কোটি ৮০ লাখ ডলার। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে একই সময়ে এসেছিল ৪৯৭ কোটি ১০ লাখ ডলার।
সদ্য বিদায়ী আগস্ট মাসে দেশে ২৪২ কোটি ২০ লাখ ডলারের প্রবাসী আয় এসেছে। গত বছরের আগস্ট দেশে এসেছিল ২২২ কোটি ৪১ লাখ ডলারের প্রবাসী আয়। ফলে গত বছরের আগস্টের তুলনায় গত আগস্টে প্রবাসী আয়ে প্রায় ৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। যদিও গত বছরের আগস্টের প্রথম সপ্তাহে ছাত্র-জনতার আন্দোলন ও সরকার বদলের ফলে ব্যাংকিং লেনদেন বিঘ্নিত হয়েছিল।
গত বছরের আগস্টের তুলনায় গত আগস্টে প্রবাসী আয় বাড়লেও জুলাইয়ের তুলনায় কমে গেছে। গত জুলাইয়ে দেশে প্রবাসী আয় এসেছিল ২৪৭ কোটি ৭৮ লাখ ডলার।
গত বছরের আগস্টে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে প্রবাসী আয়ে ইতিবাচক ধারা অব্যাহত আছে। তাতে গত মার্চে প্রবাসী আয়ে রেকর্ড হয়। ওই মাসে ৩২৯ কোটি ডলারের প্রবাসী আয় দেশে এসেছিল, যা এখন পর্যন্ত এক কোনো এক মাসে দেশে আসা সর্বোচ্চ প্রবাসী আয়। এরপর প্রবাসী আয় এক মাসে আর ৩০০ কোটি ডলার ছাড়ায়নি। প্রবাসী আয় বেড়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে, অর্থ পাচার কমে আসায় অবৈধ হুন্ডি ব্যবসা কমে গেছে। এ ছাড়া ব্যাংকিং চ্যানেলে ডলারের বিনিময় হার স্থিতিশীল রয়েছে। এ জন্য বৈধ পথে আয় আসা বেড়েছে।