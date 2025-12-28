আজকের বিনিময় হার
আজ রোববার সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবসে দেশের মুদ্রাবাজারে লেনদেন চলছে। গত সপ্তাহের শেষ দিনের মতো আজও বাজারে ডলারের দাম কিছুটা বেড়েছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুসারে, আজ ডলারের সর্বোচ্চ দাম ১২২ টাকা ৩৬ পয়সা। সেই সঙ্গে ডলারের সর্বনিম্ন দাম ১২২ টাকা ৩১ পয়সা এবং গড় দাম ১২২ টাকা ৩২ পয়সা। জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ডলারের দাম ওঠানামা করছে।
আজ দেশের মুদ্রাবাজারে প্রধান মুদ্রাগুলোর মধ্যে বেশির ভাগ মুদ্রার দাম বেড়েছে। এই তালিকায় আছে ইউরো, অস্ট্রেলীয় ডলার ও সিঙ্গাপুরি ডলার। অপরিবর্তিত আছে রুপি ও ইয়েনের দাম। দাম কমেছে ইউরো ও পাউন্ডের।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত বৈদেশিক মুদ্রার দামের চেয়ে কিছুটা বেশি দামে খোলাবাজারে বিক্রি হয়। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামার সঙ্গে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের খরচও ওঠানামা করে।