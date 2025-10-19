বিমানবন্দরে আগুনে ১০০ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা

বিমানবন্দরে আগুনে ১০০ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১০০ কোটি টাকা ছাড়াতে পারে বলে জানিয়েছে বিজিএমইএ। তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠনটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ইনামুল হক খানের নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধিদল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। রপ্তানি বাণিজ্য, বিশেষ করে তৈরি পোশাকশিল্প মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দ্রুত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণে কাজ শুরু করেছে বিজিএমইএ। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ, কাস্টমসসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় সভা করা হবে।