চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এডিসন রিয়েল এস্টেটের চুক্তি

চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এডিসন রিয়েল এস্টেটের চুক্তি
দেশীয় আবাসন প্রতিষ্ঠান এডিসন রিয়েল এস্টেট তাদের নির্মাণপ্রযুক্তি ও মান উন্নয়নে কৌশলগত সমঝোতা চুক্তি করেছে চায়না স্টেট কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশনের (সপ্তম বিভাগ) সঙ্গে। এই চুক্তির প্রধান লক্ষ্য এডিসনের ভবিষ্যৎ প্রকল্পগুলোতে চীনের অত্যাধুনিক নির্মাণপ্রযুক্তি, পদ্ধতি ও বিশ্বমানের নির্মাণকৌশল অন্তর্ভুক্ত করা। এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে এডিসন রিয়েল এস্টেট।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দুই প্রতিষ্ঠানের এই অংশীদারত্ব শুধু প্রযুক্তিগত সহায়তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। এটি নির্মাণশিল্পে গতি, উৎকর্ষতা ও উদ্ভাবনও নিশ্চিত করবে। দুই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন এডিসন রিয়েল এস্টেটের চেয়ারম্যান আমিনুর রশিদ এবং চায়না স্টেট কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশনের (সিএসসিইসি৭) সাউথ এশিয়া শাখার ব্যবস্থাপনা পরিচালক সু ইয়ান। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন এডিসন রিয়েল এস্টেটের পরিচালক আহমেদ পাশা, এস এম শাহেদুল করিম, অতিরিক্ত পরিচালক মো. সাইফুল ইসলাম, বিপণন বিভাগের প্রধান মোহাম্মদ তাইয়াবুর রহমান, সিএসসিইসি৭ প্রতিনিধি বিপণন পরিচালক ডং ইয়ানলিয়াং, পরিকল্পনা প্রকৌশলী মো. সানাউল হক, দরপত্র বিভাগের মহাব্যবস্থাপক মো. রাফিউল ইসলাম প্রমুখ।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, এই সহযোগিতা চুক্তি দেশের আবাসন খাতের মানকে আন্তর্জাতিক উচ্চতায় নিয়ে যেতে এবং দেশের আবাসন খাতের ভবিষ্যৎকে আরও মজবুত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।