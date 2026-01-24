ট্রাস্ট ব্যাংকের দুই দিনব্যাপী ব্যবস্থাপক সম্মেলন অনুষ্ঠিত
ট্রাস্ট ব্যাংকের দুই দিনব্যাপী ব্যবস্থাপক সম্মেলন ২২ ও ২৩ জানুয়ারি হবিগঞ্জের একটি রিসোর্টে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনে ব্যাংকটির ব্যবসায়িক অগ্রগতি, ভবিষ্যৎ কৌশল, ডিজিটাল রূপান্তর ও গ্রাহকসেবার বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে ট্রাস্ট ব্যাংক।
সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ট্রাস্ট ব্যাংকের চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার–উজ–জামান। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকটির ভাইস চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল মেজর জেনারেল মোহাম্মদ হাকিমুজ্জামান এবং ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আহসান জামান চৌধুরী। দুই দিনের এই সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ও ব্যাংকটির সব শাখার ব্যবস্থাপকসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সম্মেলনে ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও সম্মেলনের প্রধান অতিথি সেনাবাহিনী প্রধান তাঁর বক্তব্যে ডিজিটাল-ফার্স্ট সেবার মাধ্যমে মানুষের পছন্দের ব্যাংক হয়ে উঠতে ও ব্যবসার প্রবৃদ্ধি বাড়াতে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের কৌশলগত দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ব্যবস্থাপক সম্মেলনে ট্রাস্ট ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়াতে ও দীর্ঘ মেয়াদে লক্ষ্য অর্জনের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।