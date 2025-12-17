বাংলাদেশের প্রথম ‘ডার্মাস্ক্যান এআই স্কিন অ্যানালাইজার’: স্কিন কেয়ারে বায়োজিন কসমেসিউটিক্যালসের নতুন যুগের সূচনা
ত্বকের যত্ন নিতে গিয়ে অনুমাননির্ভর পণ্য ব্যবহার করে অনেকেই বিভ্রান্তির শিকার হন। কার ত্বকের ধরন কী, কোন ত্বকের জন্য কোন প্রোডাক্ট উপযোগী, ঘরোয়া রেমিডি ব্যবহার করা নিরাপদ কি না—এমন অসংখ্য প্রশ্ন ও দ্বিধা দীর্ঘদিন ধরেই সাধারণ মানুষের মনে জায়গা করে আছে।
এই বিভ্রান্তির অবসান ঘটাতে এবং বিজ্ঞানভিত্তিক স্কিন কেয়ারকে সবার জন্য সহজলভ্য করতে বাংলাদেশের প্রথম অনলাইন ‘ডার্মাস্ক্যান এআই স্কিন অ্যানালাইজার’ চালু করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় স্কিন কেয়ার ব্র্যান্ড বায়োজিন কসমেসিউটিক্যালস।
গত রোববার রাজধানীর মিরপুর ডিওএইচএস কালচারাল সেন্টারে অবস্থিত বায়োজিন কসমেসিউটিক্যালসের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই যুগান্তকারী স্কিন কেয়ার প্রযুক্তির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।
ঘরে বসেই সম্পূর্ণ স্কিন অ্যানালাইসিস
অত্যাধুনিক এই এআইভিত্তিক প্রযুক্তির মাধ্যমে এখন ঘরে বসেই মোবাইল ফোন ব্যবহার করে জানা যাবে ত্বকের খুঁটিনাটি সব সমস্যা। ডার্মাস্ক্যান এআই স্কিন অ্যানালাইজার ব্যবহার করে পাওয়া যাবে ত্বকের ধরন ও বয়স, পোরসের অবস্থা, ব্রণ, ত্বকের তৈলাক্ততা, রিঙ্কলস, হাইড্রেশন লেভেলসহ বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট। একই সঙ্গে রিপোর্ট অনুযায়ী থাকবে ব্যক্তিগত স্কিন কেয়ার প্রোডাক্টের সঠিক সাজেশন।
এখন আর বন্ধুদের পরামর্শ, সোশ্যাল মিডিয়ার গাইডলাইন কিংবা অনুমানের ওপর নির্ভর করে স্কিন কেয়ার করার প্রয়োজন নেই। দেশের যেকোনো প্রান্ত থেকে, যেকোনো সময় ডার্মাস্ক্যান এআই স্কিন অ্যানালাইজারের মাধ্যমে ত্বকের সমস্যার নির্ভরযোগ্য ও বিজ্ঞানসম্মত সমাধান জানা যাবে।
প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের জন্য আশীর্বাদ
বিশেষ করে দেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাসিন্দারা, যাঁদের ডার্মাটোলজিস্টের কাছে যাওয়ার সুযোগ সীমিত বা নেই, যাঁরা জানেন না কোথায় ও কীভাবে সঠিক স্কিন কেয়ার সেবা পাওয়া যায়—তাঁদের জন্য এই ডার্মাস্ক্যান এআই স্কিন অ্যানালাইজার আশীর্বাদস্বরূপ।
ব্যবহার পদ্ধতি সহজ ও সম্পূর্ণ ফ্রি
ডার্মাস্ক্যান এআই স্কিন অ্যানালাইজার ব্যবহার করা সহজ এবং সম্পূর্ণ ফ্রি। এটি ব্যবহার করতে প্রথমে বায়োজিন কসমেসিউটিক্যালসের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট এ ভিজিট করতে হবে। এরপর সাইটের বাঁ পাশে নিচে থাকা ‘Skin Analyzer’ অপশনে ক্লিক করে চশমা বা মেকআপ সরিয়ে নির্দিষ্ট নিয়মে মুখের ছবি তুললেই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পাওয়া যাবে পূর্ণাঙ্গ স্কিন রিপোর্ট। রিপোর্টের পাশেই থাকবে উপযুক্ত প্রোডাক্টের সাজেশন এবং এক ক্লিকেই সেখান থেকে প্রোডাক্ট অর্ডারের সুবিধা। অথবা সরাসরি ভিজিট করা যাবে এই লিংকে।
স্কিন কেয়ার ইন্ডাস্ট্রিতে মাইলফলক
দেশের সব স্তরের মানুষের জন্য নিজের ত্বক সম্পর্কে এত বিস্তারিত ও নির্ভুল তথ্য জানার সুযোগ তৈরি করে দেওয়াকে বিশেষজ্ঞরা বাংলাদেশের স্কিন কেয়ার ইন্ডাস্ট্রির একটি বড় মাইলফলক হিসেবে দেখছেন।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বায়োজিন কসমেসিউটিক্যালসের সিইও ও প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ জাহিদুল হক, জেনারেল ম্যানেজার জান্নাতুল ফেরদৌস, প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং জনপ্রিয় মডেল ও অভিনেত্রী বিদ্যা সিনহা সাহা মিম। এ ছাড়া দেশের স্কিন কেয়ার ইন্ডাস্ট্রির জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েন্সারদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শাম্মা রুশাফি অবন্তী (শ্যামাশ্যাডোজ), সানজিদা ইসলাম সায়মা এবং ফারজানা ইসলাম (মেক-ইট-আপ বাই ফারজানা)।
নেতৃত্বের কণ্ঠে প্রত্যয়
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বায়োজিন কসমেসিউটিক্যালসের সিইও ও প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ জাহিদুল হক বলেন, ‘আজকের দিনটি শুধু বায়োজিনের জন্য নয়, বরং বাংলাদেশের পুরো স্কিন কেয়ার ইন্ডাস্ট্রির জন্য একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ। ডার্মাস্ক্যান এআই স্কিন অ্যানালাইজারের মাধ্যমে আমরা বিজ্ঞানভিত্তিক স্কিন কেয়ারকে প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ সারা বাংলাদেশে সবার জন্য সহজলভ্য করতে চাই, যাতে সবাই তাদের ত্বক সম্পর্কে সঠিক ধারণা পায় এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজন অনুযায়ী নির্ভরযোগ্য সমাধান গ্রহণ করতে পারে।’
প্রতিষ্ঠানটির জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশনস) জান্নাতুল ফেরদৌস বলেন, ‘বায়োজিনে আমাদের লক্ষ্য সব সময়ই নিরাপদ, কার্যকর ও ফলপ্রসূ স্কিন কেয়ার সেবা দেওয়া। এআই অ্যানালাইজার প্রযুক্তি ও সৌন্দর্যের মধ্যে সেতুবন্ধ তৈরি করেছে, যা গ্রাহকদের জন্য একটি স্মার্ট ও আধুনিক সমাধান।’
জনপ্রিয় তারকার অভিমত
ডার্মাস্ক্যান এআই স্কিন অ্যানালাইজার সম্পর্কে নিজের অভিমত জানিয়ে জনপ্রিয় মডেল ও অভিনেত্রী বিদ্যা সিনহা সাহা মিম বলেন, ‘বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলের মানুষের জন্য ডার্মাস্ক্যান এআই স্কিন অ্যানালাইজার স্কিন কেয়ারে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এখন আর স্কিন কেয়ার নিয়ে বিভ্রান্ত হওয়ার সুযোগ নেই। বিজ্ঞানসম্মত ও পার্সোনালাইজড সলিউশন এখন সবার হাতের মুঠোয়।’
ভবিষ্যতের পথে বায়োজিন
নতুন এই প্রযুক্তির মাধ্যমে স্কিন কেয়ারকে আরও সাশ্রয়ী, বিজ্ঞানসম্মত ও সহজলভ্য করে বায়োজিন কসমেসিউটিক্যালস বাংলাদেশের স্কিন কেয়ার ইন্ডাস্ট্রিতে নেতৃত্বের অবস্থান আরও সুসংহত করছে। গ্রাম থেকে শহর—সবখানেই ডার্মাস্ক্যান এআই স্কিন অ্যানালাইজারের মাধ্যমে উন্নত ও নির্ভরযোগ্য স্কিন কেয়ার সেবা পৌঁছে দেওয়াই প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য।