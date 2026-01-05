করপোরেট সংবাদ

ইউসিবির আমানতে ৩ গুণের বেশি প্রবৃদ্ধি

বাণিজ্য ডেস্ক
সদ্য বিদায়ী ২০২৫ সালে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের (ইউসিবি) আমানতে তিন গুণের বেশি প্রবৃদ্ধি হয়েছে। ইউসিবির প্রধান কার্যালয়সহ শাখাগুলোতে কেক কেটে এই সফলতা উদ্‌যাপন করা হয়। প্রধান কার্যালয়ের অনুষ্ঠানে ব্যাংকের চেয়ারম্যান শরীফ জহীর এবং এমডি ও সিইও মোহাম্মদ মামদুদুর রশীদসহ পরিচালনা পর্ষদ ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেনছবি: ইউসিবি

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক (ইউসিবি) আমানতে সাফল্যের নজির গড়েছে। ২০২৪ সালে যেখানে এই ব্যাংকের আমানতে প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ৪ হাজার ৮২ কোটি টাকা, সেখানে সদ্য বিদায়ী ২০২৫ সালে তা বেড়ে প্রায় ১৩ হাজার কোটি টাকায় উঠেছে। অর্থাৎ এক বছরে আমানত তিন গুণের বেশি বেড়েছে, যা ইউসিবির ইতিহাসে আগে কখনো হয়নি।

আমানতের সফলতা উদ্‌যাপনে ইউসিবির প্রধান কার্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন শাখা ও অফিসে আনন্দঘন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সবাই কেক কাটেন। প্রধান কার্যালয়ের অনুষ্ঠানে ব্যাংকের চেয়ারম্যান শরীফ জহীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মোহাম্মদ মামদুদুর রশীদসহ পরিচালনা পর্ষদ, কর্মকর্তা-কর্মচারী, আমানতকারী, গ্রাহক ও বিনিয়োগকারীরা উপস্থিত ছিলেন।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ইউসিবি এ তথ্য জানিয়েছে। এতে বলা হয়, শুধু আমানতেই নয়, গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধিতেও নজির গড়েছে এই ব্যাংক। ২০২৪ সালে যেখানে নতুন অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছিল ৪ লাখ ১১ হাজার, সেখানে ২০২৫ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬ লাখ ৭৮ হাজার। ইউসিবির চেয়ারম্যান শরীফ জহীর বলেন, ‘আমানত প্রায় ১৩ হাজার কোটি টাকার প্রবৃদ্ধি গ্রাহকদের ইউসিবির প্রতি অটুট আস্থার সুস্পষ্ট প্রতিফলন। এই আস্থা আমাদের জন্য যেমন গর্বের, তেমনি বড় দায়িত্বেরও। আমরা এ বছর প্রায় ৩ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি এবং প্রায় সমপরিমাণ আমদানিতে অর্থায়ন করেছি। ডলারের দুর্বল বাজারেও এটি ইউসিবির শক্তি ও সামর্থ্যের পরিচয় বহন করে।’ 

