মানি লন্ডারিং রোধে ব্র্যাক ব্যাংক-বিএফআইইউ সভা
মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ (এএমএল) ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ (সিএফটি) বিষয়ে সচেতনতা ও দক্ষতা জোরদারে ব্র্যাক ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ও সিনিয়র ম্যানেজমেন্টের জন্য একটি বিশেষ সেশন বা মতবিনিময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ব্র্যাক ব্যাংক এ তথ্য জানিয়েছে।
সম্প্রতি ঢাকায় ব্র্যাক ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এই অধিবেশনে প্রশিক্ষণ দেন বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) নির্বাহী পরিচালক ও প্রধান (চলতি দায়িত্বে) মো. মোফিজুর রহমান খান চৌধুরী এবং যুগ্ম পরিচালক জুয়েরিয়া হক।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাক ব্যাংকের চেয়ারপারসন মেহেরিয়ার এম হাসান, ভাইস চেয়ারপারসন ফারুক মঈনউদ্দীন আহমেদ; ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ার সালেক আহমেদ আবুল মাসরুর; অডিট কমিটির চেয়ার চৌধুরী এমএকিউ সারওয়ার; পর্ষদ সদস্য জাহিদ হোসেন, ফারজানা আহমেদ, লীলা রশিদ ও আনিতা গাজী রহমান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) তারেক রেফাত উল্লাহ খান প্রমুখ।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এই অধিবেশনে বিএফআইইউ কর্মকর্তারা ‘টোন ফ্রম দ্য টপ’ চর্চার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তাঁরা বলেন, মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে কার্যকর নিয়ন্ত্রণকাঠামো গড়ে তুলতে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ও সিনিয়র ম্যানেজমেন্টের সক্রিয় সম্পৃক্ততা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আলোচনায় শীর্ষ নেতৃত্বের জবাবদিহি, ঝুঁকিভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং পরিবর্তনশীল আর্থিক অপরাধ ঝুঁকির বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার বিষয়গুলো বিশেষ গুরুত্ব পায়।