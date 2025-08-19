করপোরেট সংবাদ

ট্রাস্ট ব্যাংক ও এসিআই মোটরসের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি সই

বিজ্ঞপ্তি
ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসির পক্ষ থেকে হেড অব বিজনেস ডিভিশন মো. মাহবুব হোসেন এবং এসিআই পিএলসির করপোরেট ট্রেজারি ম্যানেজার সাবরিনা রহমান নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে সই করেনছবি: এসিআই পিএলসির সৌজন্যে

ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি ও এসিআই মোটরস লিমিটেডের মধ্যে সম্প্রতি একটি সমঝোতা চুক্তি সই হয়েছে। ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসির পক্ষ থেকে হেড অব বিজনেস ডিভিশন মো. মাহবুব হোসেন ও এসিআই পিএলসির করপোরেট ট্রেজারি ম্যানেজার সাবরিনা রহমান নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে সই করেন।

অনুষ্ঠানে এসিআই মোটরস লিমিটেডের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুব্রত রঞ্জন দাস এবং ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসির হেড অব কার্ড ডিভিশন মো. মোস্তফা মোশাররফসহ প্রতিষ্ঠান দুটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এই চুক্তির মাধ্যমে ট্রাস্ট ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ডধারীরা এসিআই মোটরসের শোরুম থেকে ইয়ামাহা মোটরসাইকেল কেনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২৪ মাস পর্যন্ত বিনা সুদে ইএমআই সুবিধা উপভোগ করতে পারবেন।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
করপোরেট সংবাদ থেকে আরও পড়ুন