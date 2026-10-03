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জাপানের রাষ্ট্রদূতের ইয়ামাহার কারখানা পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত শিনিচি সাইদা গত বৃহস্পতিবার গাজীপুরের রাজাবাড়ীতে অবস্থিত ইয়ামাহা বাংলাদেশ কারখানা পরিদর্শন করেন। এ সময় জাপান এক্সটার্নাল ট্রেড অর্গানাইজেশন (জেট্রো) ও মিতসুই অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেডের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেনছবি: এসিআই মোটরসের সৌজন্যে

বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত শিনিচি সাইদা গত বৃহস্পতিবার গাজীপুরের রাজাবাড়ীতে অবস্থিত ইয়ামাহা বাংলাদেশের কারখানা পরিদর্শন করেন। এ সময় জাপান এক্সটার্নাল ট্রেড অর্গানাইজেশন (জেট্রো) ও মিতসুই অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেডের প্রতিনিধিরাও ছিলেন। এসিআই মোটরসের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এই পরিদর্শন ইয়ামাহা বাংলাদেশ ও এসিআই মোটরসের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আয়োজন। এ সময় বাংলাদেশে ইয়ামাহার উৎপাদন সক্ষমতা এবং দেশের মোটরসাইকেল শিল্পের উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানটির অবদান তুলে ধরার সুযোগ তৈরি হয়। প্রতিনিধিদলকে বাংলাদেশে ইয়ামাহার কার্যক্রম, উৎপাদন অবকাঠামো, উৎপাদনপ্রক্রিয়া, গুণগত মান ব্যবস্থাপনা এবং স্থানীয় উৎপাদনে জাপানি প্রযুক্তি ও দক্ষতার প্রয়োগ সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেওয়া হয়।

পরিদর্শনকালে প্রতিনিধিদলের সদস্যরা কারখানার উৎপাদন কার্যক্রম সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করেন এবং বাংলাদেশে ইয়ামাহার অগপ্রযাত্রা সম্পর্কে অবগত হন। এ সময় এসিআই মোটরসের অধীনে বাংলাদেশে ইয়ামাহার দীর্ঘ পথচলার বিভিন্ন দিকও তুলে ধরা হয়।

পরিদর্শনের গুরুত্ব তুলে ধরে এসিআই মোটরসের প্রতিনিধিরা বলেন, বাংলাদেশে ইয়ামাহার উপস্থিতি শুধু একটি ব্যবসায়িক সম্পর্কের প্রতিফলন নয়; বরং এটি জাপানি প্রযুক্তি, ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, গুণগত মান ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে বাংলাদেশের মেধা ও স্থানীয় বাজার সম্পর্কে জ্ঞানকে সমন্বয় করে টেকসই শিল্পমূল্য সৃষ্টির একটি উদাহরণ।

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