পূবালী ব্যাংকের ১৫০০ তম পর্ষদ সভা অনুষ্ঠিত
পূবালী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের ১৫০০ তম সভা গত বুধবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরিচালনা পর্ষদের ১৫০০ তম সভা উপলক্ষে ব্যাংকের চেয়ারম্যান মনজুরুর রহমান ও পরিচালকগণ সাবেক চেয়ারম্যান হাফিজ আহমদ মজুমদারকে সঙ্গে নিয়ে কেক কেটে সভাটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্যাপন করেন। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে পূবালী ব্যাংক এ তথ্য জানিয়েছে।
ব্যাংকের চেয়ারম্যান মনজুরুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পর্ষদ সভায় পরিচালক হাবিবুর রহমান, রুমানা শরীফ, আজিজুর রহমান, রানা লায়লা হাফিজ, আরিফ আহমদ চৌধুরী ও শাহিনুজ্জামান কবির; স্বতন্ত্র পরিচালক শাহদীন মালিক ও মোহাম্মদ নওশাদ আলী চৌধুরী; বিকল্প পরিচালক নাদির আহমেদ এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মোহাম্মদ আলী সভায় অংশ নেন।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পূবালী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের ১৫০০ তম সভার আনুষ্ঠানিক উদ্যাপন পর্বে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) মোহাম্মদ ইছা, চিফ ফিন্যান্সিয়াল অফিসার মোহাম্মদ লিটন মিয়া, কোম্পানি সচিব মো. আনিসুর রহমান এবং চিফ প্রটোকল অফিসার (পূবালী ব্যাংক সিকিউরিটিজ) মো. শাহ আলম প্রমুখ।
পূবালী ব্যাংক বেসরকারি খাতে রূপান্তরের পর ১৯৮৫ সালের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত প্রথম বোর্ড সভাতেও সভাপতিত্ব করেছিলেন মনজুরুর রহমান, যিনি বর্তমান চেয়ারম্যান।