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অস্ট্রিয়ার ওইইবির সঙ্গে প্রাইম ব্যাংকের ঋণচু্ক্তি

বাণিজ্য ডেস্ক
অস্ট্রিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (ওইইবি) সঙ্গে ঋণচুক্তি সই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাইম ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও ফয়সাল রহমান, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক শামস আবদুল্লাহ মুহাইমিন এবং ওইইবির সিনিয়র ইনভেস্টমেন্ট কর্মকর্তা ইলকা ভোগেল প্রমুখছবি: প্রাইম ব্যাংক

বাংলাদেশে মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা (এমএসএমই) খাতে অর্থায়নের সুযোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে অস্ট্রিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (ওইইবি) সঙ্গে ২ কোটি (২০ মিলিয়ন) ইউরোর একটি ঋণচুক্তি করেছে প্রাইম ব্যাংক।

চুক্তির আওতায় পাওয়া এ অর্থ উপযুক্ত এমএসএমই উদ্যোক্তাদের মধ্যে ঋণ হিসেবে বিতরণ করবে প্রাইম ব্যাংক। এর মাধ্যমে ব্যবসার প্রবৃদ্ধি, সম্প্রসারণ, মূলধনি বিনিয়োগ ও চলতি মূলধনের প্রয়োজন মেটাতে সরাসরি অর্থায়নের সুযোগ পাবেন উদ্যোক্তারা। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

সম্প্রতি রাজধানীতে প্রাইম ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রাইম ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও ফয়সাল রহমান, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক শামস আবদুল্লাহ মুহাইমিন এবং ওইইবির সিনিয়র ইনভেস্টমেন্ট কর্মকর্তা ইলকা ভোগেল উপস্থিত ছিলেন।

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