চট্টগ্রাম বন্দরের জন্য ট্রাস্ট ব্যাংকের নতুন সেবা
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ‘ট্রাস্টপোর্ট কানেক্ট’ নামে রাজস্ব আদায় ও পেমেন্ট অটোমেশনের নতুন সেবা চালু করেছে ট্রাস্ট ব্যাংক। ‘স্মার্টার ট্রান্সজেকশন, স্ট্রংগার ট্রেড’ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সম্প্রতি নতুন এই সেবাটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। এক বিজ্ঞপ্তিতে ট্রাস্ট ব্যাংক এই তথ্য জানিয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নতুন সেবা চালু উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এস এম মনিরুজ্জামান। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) আহসান জামান চৌধুরীসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্মকর্তারা। অনুষ্ঠানে চুক্তি স্বাক্ষরের পর তা আনুষ্ঠানিকভাবে দুই পক্ষের মধ্যে হস্তান্তর করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ট্রাস্ট ব্যাংক ও চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের পাশাপাশি কাস্টমস কর্তৃপক্ষ, সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট, শিপিং এজেন্ট এবং বন্দর-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরাও অংশ নেন।
ট্রাস্ট ব্যাংকের পক্ষ থেকে জানানো হয়, নতুন এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বন্দরের যাবতীয় আর্থিক লেনদেন এখন আরও দ্রুত, সহজ ও স্বচ্ছভাবে করতে পারবেন বন্দর ব্যবহারকারীরা। ফলে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমে গতি যেমন বাড়বে তেমনি দেশের সামগ্রিক বাণিজ্যব্যবস্থার ডিজিটাল রূপান্তরে এই সেবা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।