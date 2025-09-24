শান্তা লাইফস্টাইলের হাত ধরে গুলশানে কোহলারের নিজস্ব বিক্রয়কেন্দ্র

শান্তা লাইফস্টাইলের হাত ধরে গুলশানে কোহলারের নিজস্ব বিক্রয়কেন্দ্র
শান্তা লাইফস্টাইলের হাত ধরে বিশ্বখ্যাত কিচেন ও বাথরুম ফিটিংসের ব্র্যান্ড কোহলারের নিজস্ব বিক্রয়কেন্দ্র রাজধানী ঢাকায় চালু হয়েছে। গুলশান-২–এ মাদানি অ্যাভিনিউর কনকর্ড বিলকিস টাওয়ারে সম্প্রতি বিক্রয়কেন্দ্রটি উদ্বোধন করা হয়।
শান্তা লাইফস্টাইলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) দেওয়ান সাজিদ আফজাল বলেন, ‘বাংলাদেশের ভোক্তাদের জন্য বিশ্বমানের নকশা ও কারিগরি দক্ষতাকে সহজলভ্য করাই আমাদের লক্ষ্য। কোহলার সেই লক্ষ্যকে আরও শক্তিশালী করবে।’
শান্তা লাইফস্টাইলের প্রধান বিপণন কর্মকর্তা (সিএমও) জানে আলম রোমেল বলেন, কোহলার সব সময়ই ডিজাইন লিডারশিপ ও ইনোভেশনের প্রতীক। বাংলাদেশি বাজারে তারা বাথরুম ও লাইফস্টাইল অভিজ্ঞতাকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করবে।
বিক্রয়কেন্দ্রে যেসব পণ্য প্রদর্শন করা হয়, তার মধ্যে অন্যতম অ্যান্থেম স্মার্ট শাওয়ারস, যেখানে রয়েছে তাপমাত্রা, স্প্রে ও পানির প্রবাহের সম্পূর্ণ ডিজিটাল নিয়ন্ত্রণ। এ ছাড়া রয়েছে ইন্টেলিজেন্ট ডব্লিউসি, যাতে রয়েছে হিটেড সিট ও পারসোনালাইজড ক্লিনসিং ফিচারসহ আধুনিক বাথরুম সুবিধা নিশ্চিত করে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আগত অতিথিরা এসব পণ্যের সরাসরি অভিজ্ঞতা নেন।
শান্তা লাইফস্টাইল জানায়, বাংলাদেশে কোহলারের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুধু একটি ব্র্যান্ড লঞ্চ নয়, বরং দেশের ইন্টেরিয়র ডিজাইন ও বিলাসবহুল জীবনধারার মানকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি।