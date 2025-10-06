গার্ডিয়ান লাইফ ও ক্লিনিকলের চুক্তি
প্রবাসী বাংলাদেশি ও তাঁদের পরিবারের জন্য একটি সমন্বিত বিমা এবং স্বাস্থ্যসেবা প্যাকেজ চালু করেছে গার্ডিয়ান লাইফ ইনস্যুরেন্স। এ ব্যাপারে তারা স্বাস্থ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ক্লিনিকল লিমিটেডের সঙ্গে সম্প্রতি একটি চুক্তি করেছে। গার্ডিয়ান লাইফের অতিরিক্ত এমডি ও ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী শেখ রকিবুল করিম এবং ক্লিনিকল লিমিটেডের সহপ্রতিষ্ঠাতা ও চিফ অপারেশনস অফিসার পারভেজ আহমেদ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে সই করেন।
এ সময় গার্ডিয়ান লাইফের হেড অব মাইক্রোইনস্যুরেন্স আব্দুল হালিম ও ভাইস প্রেসিডেন্ট মো. নওশাদুল করিম চৌধুরী এবং ক্লিনিকলের হেড অব বিজনেস সাদ এম মিলকান ও হেড অব টেকনোলজি সাবা শামসসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।