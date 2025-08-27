ওমরাহ যাত্রী ও বিদেশগামী শিক্ষার্থীদের বিশেষ সুবিধা দিচ্ছে নভোএয়ার

ওমরাহ যাত্রী ও বিদেশগামী শিক্ষার্থীদের বিশেষ সুবিধা দিচ্ছে নভোএয়ার
ওমরাহ পালন করতে যাওয়া যাত্রী ও বিদেশগামী শিক্ষার্থীদের দেশের মধ্যে ভ্রমণে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে বেসরকারি উড়োজাহাজ পরিবহন সংস্থা নভোএয়ার। সংস্থাটি বলছে, সাধারণত যাত্রীরা ২০ কেজি পণ্য চেক ইন ব্যাগেজে ও ৭ কেজি পণ্য হাত ব্যাগেজে বহনের সুবিধা পেয়ে থাকেন। তবে ওমরাহ যাত্রী ও বিদেশগামী শিক্ষার্থীরা অতিরিক্ত ২০ কেজি ব্যাগেজ বিনা মূল্যে বহনের সুযোগ পাবেন।
বুধবার নভোএয়ার থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এটি জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, ওমরাহ পালনকারী ও বিদেশে অধ্যয়নগামী শিক্ষার্থীরা অভ্যন্তরীণ রুটে সর্বমোট ৪০ কেজি চেক ইন ব্যাগেজ বহনের সুবিধা পাবেন। দেশের মধ্যে ভ্রমণের ক্ষেত্রে যাত্রীরা বুধবার থেকেই নভোএয়ারে এ সুবিধাটি নিতে পারছেন।
নভোএয়ারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মফিজুর রহমান বলেন, নভোএয়ার সব সময় যাত্রীসেবার মানোন্নয়ন এবং আরও স্বাচ্ছন্দ্যে ও সাশ্রয়ী যাত্রা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। তাই ওমরাহ যাত্রী ও বিদেশগামী শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত ব্যাগেজ–সুবিধা দেওয়া হচ্ছে।
বর্তমানে নভোএয়ার প্রতিদিন ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সৈয়দপুর ও সিলেট অভ্যন্তরীণ রুটে নিয়মিত ফ্লাইট পরিচালনা করছে।