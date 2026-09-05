বেগ অটোসের সেবা পাবেন প্রাইম ব্যাংক গ্রাহকেরা
প্রাইম ব্যাংক তাদের গ্রাহকদের জন্য বিশেষ সেবা–সুবিধা প্রদানের জন্য অটোমোবাইল খাতের কোম্পানি বেগ অটোসের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। সম্প্রতি ঢাকার বারিধারায় বেগ অটোসের করপোরেট কার্যালয়ে এ চুক্তি স্বাক্ষর হয়। প্রাইম ব্যাংকের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রাইম ব্যাংকের সিকিউরড কনজিউমার ফাইন্যান্সিং অ্যান্ড এমবেডেড পেমেন্টস বিভাগের নির্বাহী ভাইস প্রেসিডেন্ট (ইভিপি) তাকিয়ান চৌধুরী ও বেগ অটোসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক উমাইর বেগ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।
চুক্তির আওতায় প্রাইম ব্যাংকের গ্রাহকেরা বেগ অটোস থেকে বিশেষ সেবা সুবিধা পাবেন। এর মাধ্যমে ব্যাংকের গ্রাহকদের জন্য বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা ও ভ্যালু-অ্যাডেড সার্ভিসের পরিধি আরও সম্প্রসারিত হবে।
চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বেগ অটোসের মহাব্যবস্থাপক (এইচওডি) মো. মনিরুজ্জামান খান, জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপক সালমান হাসানসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।