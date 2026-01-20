এনআরবি ব্যাংকের ব্যবসা পর্যালোচনা সভা
এনআরবি ব্যাংকের বার্ষিক ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভা-২০২৬ সম্প্রতি রাজধানীর গুলশান ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় ব্যাংকের বিগত বছরের বিভিন্ন শাখা ও বিভাগগুলোর অর্জিত সাফল্য নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়। সেই সঙ্গে ২০২৬ সালের লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এনআরবি ব্যাংক এ তথ্য জানিয়েছে। এতে জানানো হয়, সভায় ব্যাংকের প্রয়োজনীয় পরিপালন বিধিমালা যথাযথভাবে অনুসরণের প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।
সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান ইকবাল আহমেদ। তিনি ব্যাংকের সার্বিক উন্নয়নে ব্যাংকারদের বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।
ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) তারেক রিয়াজ খানের সভাপতিত্বে দিনব্যাপী এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ব্যাংকের নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান মো. কামরুল ইসলাম চৌধুরী, নিরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান এ কে এম মিজানুর রহমান, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান শেখ মো. সেলিম; স্বতন্ত্র পরিচালক ফেরদৌস আরা বেগম, এস কে মতিউর রহমান ও অধ্যাপক শরিফ নুরুল আহকাম উপস্থিত ছিলেন।
এ ছাড়া সভায় এনআরবি ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচলক (ডিএমডি) মো. শাহীন হাওলাদার, মো. আলী আকবর ফরাজী আনোয়ার উদ্দিন ও এম রাশিদুল হুদাসহ সব শাখা ব্যবস্থাপক ও করপোরেট প্রধান কার্যালয়ের বিভাগীয় প্রধানেরা উপস্থিত ছিলেন।