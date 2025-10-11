করপোরেট সংবাদ

সেতু কর্তৃপক্ষের গোলটেবিল

৬০০ গ্রেড রডে নির্মাণ ব্যয়সাশ্রয়ী ও টেকসই হয়

বাণিজ্য ডেস্ক
সম্প্রতি বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের (বিবিএ) কারিগরি অনুবিভাগ ‘৬০০ গ্রেড রিবারের ব্যয়সাশ্রয়ী ব্যবহার ও কাস্টমাইজড সমাধান’ শীর্ষক একটি কারিগরি গোলটেবিলের আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সেতু বিভাগের সচিব মোহাম্মদ আবদুর রউফছবি: বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের (বিবিএ) কারিগরি অনুবিভাগ সম্প্রতি ‘৬০০ গ্রেড রিবারের ব্যয়সাশ্রয়ী ব্যবহার ও কাস্টমাইজড সমাধান’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করেছে। ঢাকায় বিবিএর সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত এ গোলটেবিলে উচ্চশক্তিসম্পন্ন ৬০০ গ্রেড রিবারের ব্যবহার এবং অর্থনৈতিক সুবিধা ও বৃহৎ অবকাঠামো নির্মাণে এটির সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়। এতে বলা হয়, ৬০০ গ্রেড রডে নির্মাণকাজ ব্যয়সাশ্রয়ী ও টেকসই হয়। বিবিএর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। 

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সেতু বিভাগের সচিব মোহাম্মদ আবদুর রউফ। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) সাবেক অধ্যাপক ও স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিশেষজ্ঞ এম শামিম জেড বসুনিয়া। আরও উপস্থাপনা দেন বুয়েটের পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক রাকিব আহসান। সেমিনারে প্রকৌশলী মো. সাইফুল ইসলামসহ সেতু বিভাগের প্রকৌশলী, সরকারি কর্মকর্তা ও শিক্ষাবিদেরা অংশ নেন।

অধ্যাপক এম শামিম জেড বসুনিয়া বলেন, বাংলাদেশ এখন মেগা প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করছে। এসব প্রকল্পে আন্তর্জাতিক মানের উপকরণ
ব্যবহারে কাঠামোর টেকসই শক্তি ও দীর্ঘ আয়ু নিশ্চিত করা সম্ভব।

অধ্যাপক রাকিব আহসান বলেন, ৬০০ গ্রেড রড ব্যবহারে রডের পরিমাণ কম লাগে অথচ কাঠামোর ভারবহন ক্ষমতা বাড়ে। এতে নির্মাণ ব্যয় কমে এবং পরিবেশবান্ধব সমাধান মেলে।

