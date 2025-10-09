প্রাইম ব্যাংক
রেমিট্যান্স সুবিধাসহ এসএমই ডেবিট কার্ড চালু
দেশের প্রথম আন্তর্জাতিক রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয়ের সুবিধাসংবলিত এসএমই ডেবিট কার্ড চালু করেছে প্রাইম ব্যাংক। ফলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তারা (এসএমই) এখন থেকে সহজে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক অনলাইন পেমেন্ট করতে পারবেন। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে প্রাইম ব্যাংক এ তথ্য জানিয়েছে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রাইম ব্যাংকের এই এসএমই ডেবিট কার্ড স্থানীয়ভাবে পিওএস, এটিএম ও অনলাইন লেনদেনেও ব্যবহার করা যাবে। একক মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলো কার্ডটি নিতে পারবে, আর পার্টনারশিপ বা লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত এসএমই প্রতিষ্ঠানগুলোও এসএমই প্রি-পেইড কার্ড ব্যবহার করতে পারবে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের সাম্প্রতিক একটি প্রজ্ঞাপনের আলোকে প্রথমবারের মতো এই কার্ড চালুর উদ্যোগ নেয় প্রাইম ব্যাংক। এসএমই ফাউন্ডেশনে নিবন্ধন যাচাইয়ের পর এসএমই গ্রাহকেরা অনলাইনে আন্তর্জাতিক ব্যবসা-সংক্রান্ত লেনদেনের অর্থ পরিশোধ করতে পারবেন। বৈধ ব্যবসায়িক ব্যয়ের ক্ষেত্রে এসএমই ডেবিট কার্ডে প্রতিবার সর্বোচ্চ ৬০০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত এবং বছরে সর্বোচ্চ ৩ হাজার ডলার পর্যন্ত রিফিল করা যাবে।
গত মঙ্গলবার রাজধানীর নিকুঞ্জে প্রাইম টাওয়ারে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কার্ডটি উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই অ্যান্ড এসপিডি বিভাগের পরিচালক নওশাদ মোস্তফা। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন একই বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক মো. নজরুল ইসলাম, যুগ্ম পরিচালক মো. আয়ুব আলী; মাস্টারকার্ড বাংলাদেশের পরিচালক সোহেল আলিম এবং প্রাইম ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) এম নাজিম এ চৌধুরী, হেড অব ডিস্ট্রিবিউশনস মামুর আহমেদ, হেড অব এসএমই মোহাম্মদ আমিনুর রহমান, হেড অব কার্ডস জোয়ার্দ্দার তানভীর ফয়সাল প্রমুখ।