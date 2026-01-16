করপোরেট সংবাদ

ঢাকায় ফোর্ট্রেসের আবাসন মেলা শুরু

বাণিজ্য ডেস্ক
আবাসন মেলার উদ্বোধন করেন ফোর্ট্রেসের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান লুৎফর রহমান। আজ রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার রূপায়ণ শপিং স্কয়ারে প্রতিষ্ঠানটির কার্যালয়েছবি: ফোর্ট্রেসের সৌজন্যে

আধুনিক আবাসন ও লাভজনক বিনিয়োগের সুযোগ করে দিতে ‘ফোর্ট্রেস প্রোপার্টি এক্সপো ২০২৬’ নামে আবাসন মেলার আয়োজন করেছে ফোর্ট্রেস গ্রুপ। রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার রূপায়ণ শপিং স্কয়ারে প্রতিষ্ঠানটির কার্যালয়ে আজ শুক্রবার মেলার উদ্বোধন করেন ফোর্ট্রেসের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান লুৎফর রহমান।

ফোর্ট্রেস গ্রুপের চলমান ৮০টি আবাসন প্রকল্পে ২১ লাখ বর্গফুট আয়তনের জায়গা থেকে গ্রাহকেরা ফ্ল্যাট বা অফিস স্পেস বেছে নেওয়ার সুযোগ পাবেন। জলসিঁড়ি আবাসন, বসুন্ধরা ও উত্তরায় প্রকল্প চলমান রয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ফোর্ট্রেস গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান লুৎফর রহমান বলেন, ‘আমরা দেশি-বিদেশি সেরা প্রকৌশলীদের সমন্বয়ে দৃষ্টিনন্দন নকশা ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ভূমিকম্প সহনীয় আবাসনের নিশ্চয়তা দিয়ে থাকি। আমাদের সব প্রকল্প নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই গ্রাহকের কাছে হস্তান্তর করা হয়।’

আবাসন মেলাটি ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত মেলাটি সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

