অংশীদারত্ব চুক্তি সই
বার্জারের রং ব্যবহার করবে বিটিআই
দেশের শীর্ষস্থানীয় রং উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ এবং রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার বিল্ডিং টেকনোলজি অ্যান্ড আইডিয়াসের (বিটিআই) মধ্যে একটি অংশীদারত্ব চুক্তি সই হয়েছে। গত মঙ্গলবার ঢাকার গুলশানে বিটিআইয়ের করপোরেট কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে চুক্তিটি সই হয়। এ চুক্তির লক্ষ্য হচ্ছে, বিটিআইয়ের ভবিষ্যৎ প্রকল্পগুলোতে বার্জারের তৈরি উচ্চমানের রং ও কোটিং সমাধান দেওয়া, যাতে স্থাপত্যের সৌন্দর্য ও স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়। খবর সংবাদ বিজ্ঞপ্তি’র।
বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশের প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা (সিওও) ও পরিচালক মো. মহসিন হাবিব চৌধুরী এবং বিটিআইয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) এফ আর খান নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে সই করেন। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বার্জারের চিফ বিজনেস অফিসার এ কে এম সাদেক নেওয়াজ, বিক্রয় মহাব্যবস্থাপক শাব্বীর আহমদ, করপোরেট সেলসের প্রধান আসাদুর রহমান ও এরিয়া ম্যানেজার মো. হুমায়ুন কবীর এবং বিটিআইয়ের চিফ বিজনেস অফিসার এম. বদরুল ইসলাম, পরিচালক আবু কামাল মোহাম্মদ পাশা, ডিজিএম মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন, এ এম সনেট হোসেনসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সহযোগিতার মাধ্যমে বিটিআই তাদের আবাসিক ও বাণিজ্যিক প্রকল্পে বার্জারের বিশ্বমানের পরিবেশবান্ধব
পণ্য ব্যবহার করবে, যা ভবনের মান, স্থায়িত্ব ও আকর্ষণ বাড়াবে।
অনুষ্ঠানে বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশের সিওও ও পরিচালক মো. মহসিন হাবিব চৌধুরী বলেন, ‘বার্জার সব সময় গুণমান ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে গ্রাহকদের সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের পণ্য উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর এবং পরিবেশবান্ধব, যা আধুনিক স্থাপত্যের সৌন্দর্য ও স্থায়িত্ব বাড়ায়।’
বিটিআইয়ের এমডি এফ আর খান বলেন, ‘বিটিআই সব সময় এমন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে, যা সৌন্দর্য ও মানের সমন্বয়ে অনন্য। বার্জার পেইন্টসের সঙ্গে এই অংশীদারত্ব আমাদের প্রকল্পগুলোকে আরও আকর্ষণীয় ও টেকসই করে তুলবে এবং গ্রাহকদের উন্নত অভিজ্ঞতা দেবে।’