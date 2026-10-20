এমটিএম অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের অভিষেক অনুষ্ঠিত

এমটিএম অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের অভিষেক অনুষ্ঠিত
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এমটিএম অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের তৃতীয় অভিষেক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত শনিবার রাজধানীর ওয়েস্টিন হোটেলে অনুষ্ঠিত এই অভিষেক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রশাসন উপদেষ্টা মো. ইসমাইল জবিউল্লাহ।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাংকিং অ্যান্ড ইনস্যুরেন্স বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সাদিয়া নূর খান ও পিএস গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাহিদ হোসেন। এ ছাড়া ব্যাংকিং অ্যান্ড ইনস্যুরেন্স বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম জাহিদ অনলাইনে যুক্ত ছিলেন।
প্রধান অতিথি ইসমাইল জবিউল্লাহ তাঁর বক্তব্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এমটিএম অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের প্রশংসা করেন। একই সঙ্গে তিনি মাস্টার অব ট্যাক্স ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন।
ইসমাইল জবিউল্লাহ বলেন, ব্যাংকিং অ্যান্ড ইনস্যুরেন্স বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত মাস্টার অব ট্যাক্স ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম আবার চালু করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে অনুরোধ জানাবেন।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন এই অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের নবনির্বাচিত সভাপতি মুসতবা ইশতিয়াক আহমদ, ইভেন্ট চেয়ার হোসাইন আব্দুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক লোকমান হোসেন ও ইভেন্ট কো–চেয়ার মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক। অভিষেক অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন এই অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কে এম এনায়েতুল করিম হেলাল।